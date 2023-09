Handbuch Krankenhausalarm- und -einsatzplanung (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, PDF, 11 MB).

Handbuch zur Krankenhausalarm- und -einsatzplanung mit Empfehlungen zur Vorbereitung auf größere Schadenslagen. Krankenhäuser gehören zu den kritischen Infrastrukturen und sind Kernbestandteil unseres Gesundheitssystems. Die Gesellschaft verlässt sich auf ihr Funktionieren – in der Alltagsversorgung und auch bei der Bewältigung von besonderen Ereignissen.

Doch auch Krankenhäuser sind verletzliche Systeme und reagieren empfindlich auf Überlastung und Störungen. Dabei kann sowohl die Funktionalität als auch die Kapazität beeinträchtigt sein. Die aktuelle

COVID-19-Pandemie zeigt eindrücklich, wie Krankenhäuser an ihre Grenzen geraten können, personell, materiell und organisatorisch.

Mit dem jetzt herausgegebenen Handbuch zur Krankenhausalarm- und

-einsatzplanung gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

(BBK) allen Krankenhäusern in Deutschland einen Leitfaden an die Hand, sich

individuell auf größere Notfälle vorzubereiten. Denn um auch in Schadenslagen

handlungsfähig zu bleiben, ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Ein

individuell erarbeiteter Krankenhausalarm- und -einsatzplan (KAEP) beschreibt,

wie die Strukturen, Prozesse und Funktionen innerhalb der Klinik anzupassen

sind, wenn es beispielsweise zu einem Stromausfall, zu einem Massenanfall von

Verletzten, einem Cyberangriff oder wie jetzt zu einer Pandemie kommt.

Geballtes Expertenwissen auf neuestem Stand

Das Werk wurde gemeinsam mit führenden Expertinnen und Experten der

Krankenhausalarm- und -einsatzplanung aus medizinischen Fachgesellschaften

(z.B. Deutsche Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus-Einsatzplanung, DAKEP, und

Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, DGU), aus einigen Bundesländern

(Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen) und zahlreichen Fachleuten aus

der Krankenhauspraxis erstellt. Es gibt somit den aktuellen Wissensstand auf

dem Gebiet wieder und hat auch die jüngsten Erfahrungen aus Extremereignissen

wie etwa den Terroranschlägen in Paris mit einer hohen Anzahl von Verletzten

berücksichtigt.

Vorsorge für den Ernstfall

Die Alarmplanung für Krankenhäuser ist im föderalen System Deutschlands

Ländersache. Dementsprechend existieren zum Teil unterschiedliche rechtliche

Vorgaben für den klinischen Bereich und es gibt in deutschen Krankenhausplänen

eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe, Strukturen und Verfahrensweisen.

„Wir als BBK haben die Aufgabe, den bundesweit einheitlichen Schutz der

Zivilbevölkerung zu organisieren. Für unsere Planungen sind wir darauf

angewiesen, dass es einen Basisschutz der Kranken-häuser gibt“, begründet

BBK-Präsident Armin Schuster das Engagement des Bundes in diesem Aufgabengebiet

der Bundesländer. „Dazu haben wir alle relevanten Akteure auf dem Gebiet an

einen Tisch geholt und gemeinsam alle Notfälle beschrieben, mit denen Kliniken

konfrontiert sein können. Ein Stromausfall, ein Massenanfall von Verletzten –

wie auch immer es dazu kommt, die Auswirkungen sind häufig sehr ähnlich. Und

die möglichst einheitliche Vorbereitung genau darauf soll das neue Handbuch

erreichen!“

Dr. Katja Scholtes, Präsidentin der Deutschen Arbeitsgemeinschaft

Krankenhaus-Einsatzplanung (DAKEP), betont: „Ein fehlendes oder unzureichendes

Risikomanagement und eine mangelnde Alarm- und Einsatzplanung werden in einer

Krise dazu führen, dass die Verantwortlichen der Krisenbewältigung im

Krankenhaus der Sonderlage hinterherlaufen. Das Handbuch trägt mit dazu bei,

dass die Verantwortlichen in den Krankenhäusern, aber auch bei den

Gefahrenabwehr- und Gesundheitsbehörden sowie bei der Politik für das wichtige

Thema sensibilisiert werden. Darüber wird das von einem exzellenten Fachgremium

zusammengestellte Werk eine umfangreiche Praxisanleitung für die Erstellung und

die Fortschreibung von Krankenhausalarm- und -einsatzplänen sein.“

Prof. Dr. Axel Franke, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Einsatz, Katastrophen-

und Taktische Chirurgie bei der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie

(DGU), ergänzt: "Das Handbuch bietet für alle Krankenhäuser die Grundlage sich

auf katastrophenmedizinische Einsatz- und Schadenslagen oder einen Massenanfall

von Verletzten vorzubereiten. Es trägt somit, wie im aktuellen Weissbuch der

DGU gefordert, sehr zur Verbesserung der Traumaversorgung im MANV, als auch bei

lebensbedrohlichen Einsatzlagen (Terror-MANV) bei. "

Das rund 180 Seiten starke Handbuch kann ab sofort über die BBK-Webseite

(www.bbk.bund.de/download_KAEP) heruntergeladen werden. In Kürze wird auch eine

Druckversion über das BBK bestellbar sein. Jedes Krankenhaus in Deutschland

erhält zu Beginn des Jahres 2021 automatisch ein Papierexemplar mit der Post.

