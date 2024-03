Herzinsuffizienz 2020 häufigste Behandlungsursache in Sachsen-Anhalt

Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war die Herzinsuffizienz bei Frauen und Männern der häufigste Behandlungsgrund in Sachsen-Anhalt (Pressenachricht).

2020 führte laut den Ergebnissen der jährlich stattfindenden Krankenhausstatistik die Diagnose Herzinsuffizienz mit 17 020 Klinikaufenthalten am häufigsten zu Behandlungen in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, war Herzinsuffizienz bei Frauen (8 691) als auch bei

Männern (8 329) der häufigste Behandlungsgrund. Nur bei den unter 65-Jährigen rangierte diese Diagnose erst auf Platz 30 (1 752 Patientinnen und Patienten).

An 2. Stelle folgte 2020 das Vorhofflimmern oder Vorhofflattern mit 8 946

Klinikaufenthalten (4 425 Patientinnen; 4 521 Patienten). Psychische und

Verhaltensstörungen durch Alkohol waren mit 8 456 Krankenhausbehandlungen an 3.

Position. Dieses Leiden war bei Patientinnen und Patienten im Alter von unter

65 Jahren mit 7 672 Behandlungsfällen sogar an 1. Stelle zu finden und bei

Männern jeden Alters mit 6 565 Patienten an 2. Stelle. Bei den über 65-jährigen

Patientinnen und Patienten rangierte diese Diagnose hingegen erst auf Platz 79

(784 Behandlungsfälle).

Insgesamt wurden 2020 in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts 515 226

Klinikaufenthalte (259 699 Patientinnen; 255 527 Patienten) vollstationär

behandelt. Das waren 11,7 % (2019: 583 715 Fälle) weniger als ein Jahr zuvor

und 14,0 % (2010: 598 919 Fälle) weniger als vor 10 Jahren.

Quelle: Pressenachricht, 28.04.2022