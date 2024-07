Hessen: Mehr Sterbefälle im zweiten Corona-Jahr 2021

Hessen: 2.200 Sterbefälle (plus 3,2 Prozent) mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 (Statistikamt Hessen).

Die Zahl der Sterbefälle in Hessen ist im zweiten Corona-Jahr 2021 um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 gab es 2021 insgesamt 8,4 Prozent mehr Sterbefälle.

2021 verstarben insgesamt rund 72 300 Hessinnen und Hessen. Im Jahr 2021 sind rund 72 300 Hessinnen und Hessen verstorben. Das waren etwa 2

200 Sterbefälle (plus 3,2 Prozent) mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 und 5

600 Sterbefälle (plus 8,4 Prozent) mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Eine

Auswertung nach Monaten zeigt, dass die Zahl der Gestorbenen 2021 lediglich in

den Monaten März, August und Dezember unter dem Wert des jeweiligen

Vorjahresmonats lag. Insbesondere in den Monaten Januar 2021 sowie Juni und

November 2021 lag die Zahl der Sterbefälle jeweils deutlich über den Werten des

Vorjahresmonats: Die Spanne reichte dabei von 6,5 bzw. 7,3 Prozent in den

Monaten November und Juni (jeweils 400 Sterbefälle mehr) bis 30,5 Prozent im

Januar (1 800 Sterbefälle mehr). Mit insgesamt knapp 7 900 Sterbefällen war der

Januar insgesamt auch der Monat mit der höchsten Zahl an Sterbefällen im Jahr

2021.

Quelle: Statistikamt Hessen, 13.06.2022