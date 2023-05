Im Jahr 2022 gab es in Nordrhein-Westfalen 6,4 Prozent mehr Sterbefälle und 6,2 Prozent weniger Geburten

Sterbefälle in NRW im dritten Jahr in Folge auf neuem Höchststand / Geburtenzahl so niedrig wie zuletzt 2015 (IT.NRW).

Im Jahr 2022 sind in Nordrhein-Westfalen nach vorläufigen Ergebnissen 234 075 Menschen gestorben; das waren 6,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor (2021: 220 035). Damit ist 2022 das dritte Jahr in Folge, in dem ein neuer Höchstwert der Sterbezahlen erreicht wurde. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, kamen im vergangenen Jahr weniger Kinder auf die Welt: Mit 164 504 war die Zahl der Lebendgeborenen um 6,2 Prozent

niedriger ein Jahr zuvor (2021: 175 386). Das war die niedrigste Geburtenzahl

im Land seit 2015 (damals: 160 468).

[...]

Im Dezember 2022 war die Zahl der Sterbefälle nach vorläufigen Ergebnissen mit

25 712 um 18,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor (Dezember 2021: 21 617). Die

Zahl der Geburten war im Dezember 2022 mit 14 355 um 6,3 Prozent höher als im

entsprechenden Vorjahresmonat (Dezember 2021: 13 509). (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 06.05.2023