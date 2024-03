In Thüringer Krankenhäusern im Jahr 2019 rund 587 000 vollstationär behandelte Patienten (Thüringer Statistisches Landesamt).

Im Jahr 2019 wurden in den 43 Thüringer Krankenhäusern 586 890 Patienten vollstationär behandelt. Das waren nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik 1 981 Fälle bzw. 0,3 Prozent weniger als im Jahr 2018. Von den 586 890 Krankenhausfällen wurden 9 656 Patienten (1,6 Prozent) am Aufnahmetag wieder

aus dem Krankenhaus entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt (sogenannte Stundenfälle).

Der häufigste Grund für einen Krankenhausaufenthalt war eine Erkrankung des

Kreislaufsystems. Etwa jeder 6. Patient (89 809 Fälle bzw. 15,3 Prozent) wurde mit dieser

Diagnose vollstationär behandelt. Im Vergleich zum Jahr 2018 stieg die Zahl der

Behandlungen bei diesem Krankheitsbild um

133 Fälle bzw. 0,1 Prozent. Mit der Hauptdiagnose Neubildungen erhielten 66 807

Patienten bzw. 11,4 Prozent eine vollstationäre Behandlung. Das sind 3,6 Prozent bzw. 2 301

Fälle mehr als im Jahr 2018. Darunter wurden 55 144 Krankenhausfälle bzw. 82,5 Prozent wegen

bösartiger Neubildungen verzeichnet; 2 117 Fälle bzw. 4,0 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der höchste

prozentuale Rückgang der Behandlungsfälle im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 konnte bei

angeborenen Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien mit 6,5

Prozent bzw. 152 Fällen verzeichnet werden.

Von den 586 890 Thüringer Krankenhausfällen insgesamt hatten 536 798 Patienten

bzw. 91,5 Prozentihren Wohnsitz in Thüringen, 48 966 Patienten bzw. 8,3 Prozent

wohnten in einem anderen Bundesland und in 1 126 Fällen (0,2 Prozent) hatten

die Patienten ihren Wohnsitz im Ausland oder dieser

war unbekannt.

Mehr als die Hälfte der vollstationär entlassenen Patienten (339 238 Fälle bzw.

57,8 Prozent) war 60 Jahre und älter. Allein 12,3 Prozent (72 240 Fälle) der Patienten waren im

Alter von 75 bis unter 80 Jahren. Kinder im Alter bis unter 5 Jahren wurden in 32 552 Fällen (5,5

Prozent) vollstationär im Krankenhaus behandelt.

Quelle: Thüringer Statistisches Landesamt, 29.01.2021