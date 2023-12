Infektionsjahresbericht 2018 - Meldepflichtige Infektionskrankheiten in Nordrhein-Westfalen (Landeszentrale Gesundheit NRW).

Der Bericht informiert über die Häufigkeit und Verbreitung der meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Nordrhein-Westfalen. Vergleiche mit Vorjahreszahlen geben einen Überblick über

Trends und regionale Besonderheiten. Für alle Krankheiten finden sich geografische Verteilungskarten der Meldeinzidenzen und Diagramme zum zeitlichen Verlauf der Meldungen.

Datenstand für die Fallzahlen 2018 und die Vorjahre ist, sofern nicht anders kenntlich gemacht, der 1.3.2019. Demzufolge werden nur die Fälle berücksichtigt, die bis zu diesem Tag

übermittelt worden sind. In den Vorjahren veröffentlichte Fallzahlen können daher geringfügig von der Angabe in diesem Bericht abweichen.

[...]

Quelle: Landeszentrale Gesundheit NRW, 19.06.2019