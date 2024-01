Intensivbettenkapazität in Krankenhäusern Sachsen-​Anhalts seit 1991 um 52,3 % gestiegen (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt).

2018 standen in den Krankenhäusern Sachsen-​Anhalts 954 Intensivbetten zur Verfügung, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellte (2017: 972 Intensivbetten). 1991 waren 625 Intensivbetten aufgestellt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, bedeutet das einen Anstieg um 52,3 % bis zum Berichtsjahr 2018. Das

geht aus den vorläufigen Ergebnissen der Krankenhausstatistik (Teil I -

Grunddaten) hervor.

Insgesamt standen in Sachsen-​Anhalt 2018 in 48 Krankenhäusern 15 328 Betten

für die stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten zur Verfügung. Das

waren 428 Betten weniger als ein Jahr zuvor und 1 334 Betten weniger als vor 10

Jahren. Die Bettenauslastung ging 2018 mit 73,7 % um 0,5 Prozentpunkte

gegenüber 2017 leicht zurück. Im Jahr 1991 waren in 71 Krankenhäusern noch 25

572 Betten aufgestellt. Das bedeutete einen Rückgang der damals vorhandenen

Bettenkapazität um 40 % (10 244 Betten) bis zum aktuellen Berichtsjahr 2018.

In den Krankenhäusern Sachsen-​Anhalts wurden im aktuell betrachteten

Berichtsjahr 582 242 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Das waren

3,7 % (22 592 Patientinnen und Patienten) weniger als im Vorjahr. Ein

Krankenhausaufenthalt dauerte durchschnittlich 7,1 Tage.

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 30.04.2020