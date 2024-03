Krankenhausaufenthalte von Schleswig-Holsteinern 2019 (Statistik Nord).

Im Jahr 2019 wurden 669 200 Bewohnerinnen und Bewohner Schleswig-Holsteins vollstationär in einem Krankenhaus behandelt. Von diesen litten knapp 16 Prozent (105 500 Patientinnen und Patienten) an Krankheiten des Kreislaufsystems (z. B. Hypertonie, Angina Pectoris, Herz­infarkt, Herzinsuffizienz, Hirninfarkt,

Atherosklerose), so das Statistikamt Nord. Auf Verletzun­gen und Vergiftungen waren gut zehn Prozent der Klinikaufenthalte (68 100) zurückzuführen. Neubildungen (hauptsächlich Krebs) hatten einen Anteil von

gut neun Prozent (63 500 Fälle), ebenso Krankheiten des Verdauungssystems (61

000 Behandlungen). Weitere Klinikaufent­halte waren zurückzuführen auf Muskel-,

Skelett- und Bindegewebserkrankungen (59 800), psychische und

Verhaltensstörungen (43 800) und Krankheiten des Atmungssystems (42 600).

Die Zahl der bei der vollstationären Versorgung von Einwohnerinnen und

Einwohnern Schleswig-Holsteins angefallenen Pflegetage belief sich im Jahr 2019

auf 5,02 Millionen. Von diesen entfielen 20 Prozent auf die Therapie von

psychischen und Verhaltensstörungen sowie 16 Prozent auf die Behandlung von

Erkrankungen des Kreislaufsystems.

In Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der schleswig-holsteinischen

Krankenhauspatientin­nen und -patienten leicht um 0,9 Prozent erhöht.

Hinweis:

Die Angaben beziehen sich auf vollstationäre Klinikaufenthalte von in

Schleswig-Holstein woh­nenden Personen, soweit diese im Bundesgebiet behandelt

wurden. Personen, die mehrfach im Jahr in Krankenhaus waren, wurden mehrfach

gezählt. Ausgewiesen ist die Hauptdiagnose, also jene, die am Ende des

Klinikaufenthaltes als hauptsächlich für die Veranlassung des sta­tionären

Krankenhausaufenthaltes festgestellt wurde.

Quelle: Statistik Nord, 17.02.2021