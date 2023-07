Krankenhausstatistik 2020 Berlin und Brandenburg

Krankenhausstatistik 2020: Zahl der vollstationären Behandlungen in Berlin und Brandenburg um mehr als 13 Prozent zurückgegangen (Statistikamt Berlin Brandenburg).

Im Jahr 2020 wurden in den 87 Berliner Krankenhäusern 775 041 Patientinnen und Patienten vollstationär versorgt. In den 59 Brandenburger Einrichtungen waren es im gleichen Zeitraum 475 662. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

mitteilt, waren das in der gesamten Metropolregion 13,3 Prozent weniger Fälle als im Jahr zuvor.

In Berlin standen für die vollstationäre Behandlung von Patientinnen und

Patienten 20 584 Betten bereit. Das waren 52 Betten weniger als 2019. Die Zahl

der Intensivbetten nahm hingegen um 15,2 Prozent auf 1 583 zu. Die

durchschnittliche Bettenauslastung sank um 9,9 Prozentpunkte auf 74,2 Prozent.

Die Verweildauer betrug wie in den Jahren zuvor durchschnittlich 7,2 Tage.

Die 59 Brandenburger Einrichtungen verfügten mit 15 020 Betten über 187 weniger

als 2019, während die Zahl der aufgestellten Intensivbetten um 27,1 Prozent auf

732 stieg. Die durchschnittliche Bettenauslastung sank um 10,8 Prozentpunkte

auf 68,1 Prozent. Patientinnen und Patienten verweilten durchschnittlich 7,9

Tage in den Einrichtungen.

Mehr hauptamtliches Personal in den Krankenhäusern

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte

in den Krankenhäusern der Metropolregion um 3,3 Prozent auf 16 013 gestiegen.

Im Pflegedienst waren Ende des Jahres insgesamt 32 987 Fachkräfte beschäftigt.

Das entspricht einer Zunahme von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2020 waren in Berliner Krankenhäusern neben 10 663 hauptamtlichen Ärztinnen und

Ärzten 20 034 Fachkräfte im Pflegedienst beschäftigt. Die Brandenburger

Krankenhäuser beschäftigten 5 350 Ärztinnen und Ärzte sowie 12 953 Fachkräfte

im Pflegedienst.

Mehr Ausbildungsplätze als 2019 besetzt

Insgesamt standen 2020 in den Berliner und Brandenburger Krankenhäusern 5 448

neue Ausbildungsplätze für Berufsstarter in medizinischen Berufen zur

Verfügung. Zum Ende des Jahres waren insgesamt 7 233 Schülerinnen und Schüler

in Ausbildung, 995 mehr als 2019. Das entspricht einem Anstieg von 16,0

Prozent.

Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe erhalten seit 2020 alle

Auszubildenden zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete

Ausbildung. Auszubildende, die im dritten Ausbildungsjahr die generalistische

Ausbildung fortsetzen, schließen ihre Ausbildung als Pflegefachfrau bzw.

Pflegefachmann ab.

In Berliner Krankenhäusern wurden 776 Schülerinnen und Schüler zur

Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausgebildet, in den Brandenburger

Einrichtungen waren es 734.

Quelle: Statistikamt Berlin Brandenburg, 12.04.2022