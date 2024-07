Krebserkrankungen waren 2020 für mehr als 26.000 Sterbefälle in Baden-Württemberg verantwortlich (Statistikamt Baden-Württemberg).

Im Jahr 2020 starben rund 14 100 Männer und 12 000 Frauen aus Baden-Württemberg an den Folgen einer Krebserkrankung. Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar mitteilt, waren bösartige Neubildungen damit für etwa 22 % der insgesamt 116 000 Sterbefälle1 in Baden-Württemberg

verantwortlich.2

Krebserkrankungen, die zum Tode führten, waren bei Männern am häufigsten

Lungen- und Bronchialkrebs (2 800 Sterbefälle), Prostatakrebs (1 900

Sterbefälle) sowie Darmkrebs (1 500 Sterbefälle). Krebsbedingte Todesfälle von

Frauen aus Baden-Württemberg waren 2020 besonders häufig auf Brustkrebs (2 200

Sterbefälle), Lungen- und Bronchialkrebs (1 800 Sterbefälle) sowie Darmkrebs (1

200 Sterbefälle) zurück zu führen.

Die Zahl der jährlich an einer Krebserkrankung gestorbenen Personen in

Baden-Württemberg hat in den letzten zehn Jahren zugenommen. So lag die Zahl

der Krebssterbefälle 2011 noch um 1 200 oder 5 % niedriger als 2020. Dieser

Anstieg ist jedoch wesentlich auf die Zunahme der Bevölkerung und die

demografische Alterung zurückzuführen. Die Sterblichkeit an Krebs, betrachtet

für alle Krebserkrankungen zusammen, nahm im Vergleich zu 2011 in fast allen

Altersgruppen leicht ab.

1Alle Werte auf Hundert gerundet.

2Endgültige Ergebnisse der Todesursachenstatistik 2021 werden voraussichtlich

im August 2022 vorliegen.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 03.02.2022