MDK Bayern: Jahresbericht 2020 (Download, PDF, 4,3 MB).

Die Zukunft gemeinsam gestalten – das lernen wir aus dem Jahr 2020. Dass es ein Jahr voller Veränderungen werden sollte, stand mit Inkrafttreten des MDK-Reformgesetzes zum 1. Januar 2020 außer Frage. Dann kam SARS-CoV-2 und gab dem Wort Veränderungen eine ganz neue Bedeutung. Veränderung als Chance: Das

neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 dominierte 2020. Der Blick in den MDK Bayern zeigt: Die Pandemie veränderte Arbeitsprozesse intern und extern. Sie war aber zugleich ein Katalysator für digitale Lösungen

und Veränderungen.

Ein Schritt in die Zukunft: Der MDK Bayern musste in den Bereichen Medizin und

Pflege andere Prioritäten setzen und sich neuen Herausforderungen stellen.

Dadurch resultierten aber auch positive Erfahrungen, die der MDK Bayern mit in

die Zukunft nimmt.

Mittendrin, statt nur dabei: Im Rahmen der Katastrophen- und Amtshilfe waren

viele MDK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aktiv an der Eindämmung der

Corona-Pandemie beteiligt. In der direkten Versorgung, bei der Koordination,

der Beratung von Pflegeheimen oder auf Teststrecken war jede helfende Hand

gefragt.

Gerechtigkeit und Transparenz: Komplexe Fragestellungen erfordern eine

differenzierte Begutachtung. Damit die Empfehlungen des MDK Bayern

nachvollziehbar sind, steht der offene Austausch mit allen Beteiligten im Fokus

und der MDK Bayern legt großen Wert auf eine gute Netzwerkarbeit.



Es bleibt auch 2021 spannend

Das Resümee von Geschäftsführer Reiner Kasperbauer für das Jahr 2020 fällt

insgesamt positiv aus: „Durch ein starkes Miteinander, Flexibilität und

Veränderungsbewusstsein war der MDK Bayern dem Jahr 2020 gut gewachsen und wir

gehen optimistisch und gestärkt in die Zukunft. Dass 2021 ein spannendes Jahr

wird, steht außer Frage. Dann wird das MDK-Reformgesetz endgültig wirksam, der

MDK wird zum Medizinischen Dienst (MD), neue Aufgaben wie u. a. die Qualitäts-

und Strukturprüfungen im Krankenhausbereich warten auf den MDK Bayern und nicht

zu vergessen der Faktor X, das Coronavirus.“

Der Jahresbericht 2020 kann ab sofort auf der Webseite des MDK Bayern unter

www.mdk-bayern.de/jahresbericht abgerufen werden.

Quelle: Download, 12.01.2021