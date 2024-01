MeSH-Übersetzung ins Deutsche langfristig gesichert (DIMDI).

DIMDI übergibt die Pflege des Thesaurus für den deutschen Sprachraum an ZB MED. ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften übernimmt ab 2020 die deutsche Übersetzung der Medical Subject Headings (MeSH). Bisher übersetzte das DIMDI den medizinischen Thesaurus, den im englischen Original die US-amerikanischen National Library of Medicine

(NLM) herausgibt.

MeSH ist ein international bekannter und weltweit verbreiteter medizinischer

Thesaurus, der jährlich aktualisiert wird. Er ist hierarchisch aufgebaut und

stellt vielfältige Verbindungen zwischen Fachbegriffen mit unterschiedlichen

Merkmalen her. Die Anwendung reicht von der Sacherschließung von Buch- und

Medienbeständen über das Indexieren von Datenbanken bis zum Erstellen von

Suchprofilen in Medizin und Biowissenschaften.

Die United States National Library of Medicine - weltgrößte medizinische

Bibliothek - gibt den MeSH-Thesaurus heraus. Partnerorganisationen weltweit

übersetzen die sogenannten Main Headings und Entry Terms in die jeweilige

Landessprache. Die NLM begrüßt es, dass ZB MED in Zukunft die MeSH-Übersetzung

für den deutschen Sprachraum sicherstellt: "With ZB MED we have a trusted

partner in Germany. This means that we know German MeSH translations are in

good hands."

Bis 2018 lag die Übersetzung für den deutschen Sprachraum beim DIMDI, das

aktuell die Ausgabe von 2019 zum Download bereitstellt. In enger Abstimmung mit

dem DIMDI übernimmt ZB MED als deutsches Pendant zur US-amerikanischen NLM nun

diese Aufgabe. "Wir freuen uns, nun eine geeignete Institution gefunden zu

haben, die den MeSH auch künftig übersetzen wird. DIMDI und ZB MED verbindet

eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit", stellt Michael Schopen,

Abteilungsleiter Medizinische Information beim DIMDI, fest. Das

Informationszentrum wird erstmalig die 2020er Ausgabe des deutschen

MeSH-Thesaurus anbieten.

Der Arzt und Informatiker Prof. Dr. Dietrich Rebholz-Schuhmann,

Wissenschaftlicher Direktor von ZB MED, begrüßt den Schritt: "ZB MED bündelt

Kompetenzen im Bereich Medizin, Sprachtechnologien, Terminologien und

Bibliothek. Daher bringen wir ideale Voraussetzungen mit, um die deutsche

MeSH-Version in Zukunft herauszugeben und damit eine einheitliche Verwendung

der medizinischen Fachterminologie im deutschen Sprachraum weiterhin zu

gewährleisten. Damit erreichen wir die Vernetzung von Informationsquellen über

Sprachgrenzen hinweg."

Medical Subject Headings

Deutscher MeSH

Quelle: DIMDI, 20.05.2020