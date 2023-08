Mit Glas gegen Arthrose (Pressemitteilung).

Forschungsteam der TH Nürnberg und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Klinikum Nürnberg entwickelt Glas zur Knorpelregeneration Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung und noch immer unheilbar. Ein wichtiger Schritt, um die Entstehung einer Arthrose zu verhindern, ist die frühzeitige Behandlung von Gelenkknorpelverletzungen

. Einem Forschungsteam der TH Nürnberg und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Klinikum

Nürnberg ist es nun gelungen, Gewebe im Labor zu züchten, das später bei

Defekten implantiert werden kann. Dafür haben sie ein spezielles Glas

entwickelt, auf dem die Zellen wachsen können und das sich nach der

Implantation im Körper restlos auflöst. Dabei setzt es Ionen frei, die die

Knorpelzellen aktivieren können. Die STAEDTLER Stiftung fördert das Projekt mit

40.000 Euro.

Nürnberg, 18. März 2020. In den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung der

Menschen weltweit gestiegen. Zudem hat sich ihr Lebensstil geändert und ist

zunehmend durch mangelnde Bewegung und nicht angepasste Essgewohnheiten

geprägt. Daraus folgen im Alter Schädigungen und Versagen der Organe –

insbesondere der Bewegungsapparat ist davon betroffen. Die am weitesten

verbreitete Gelenkerkrankung ist die Arthrose, die noch immer als unheilbar

gilt und im fortschreitenden Verlauf irreversible Schädigungen und den

allmählichen Verlust des Gelenkknorpels verursacht. Prof. Dr. Armin Lenhart und

Prof. Dr. Sven Wiltzsch von der Fakultät Werkstofftechnik der TH Nürnberg ist

es gemeinsam mit Prof. Dr. Gundula Schulze-Tanzil und Clemens Gögele von der

Abteilung für Anatomie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im

Klinikum Nürnberg gelungen, auf einem neuartigen Trägermaterial Knorpelgewebe

im Labor herzustellen, das dazu dienen kann, in Gelenke implantiert zu werden.

Damit haben sie eine neue Möglichkeit zur zukünftigen Behandlung von

Knorpelverletzungen und zum Abwenden der Entstehung von Arthrose entwickelt.

Die letzte Möglichkeit, bei weit fortgeschrittener Arthrose wieder schmerzfrei

zu sein und die Gelenkfunktionen wiederherzustellen, ist bislang die

Implantation einer Gelenkprothese durch einen chirurgischen Eingriff. „Da die

Arthrose oft als Folge von Gelenkknorpelverletzungen entsteht, ist die

Behandlung von Gelenkknorpeldefekten ein wichtiger Schritt, um die Entstehung

einer Arthrose zu verlangsamen oder zu verhindern. Bei kleineren

Knorpeldefekten können sogenannte Knorpelknochenzylinder aus nicht belasteten

Knorpelbereichen entnommen und in den Defekt transplantiert werden. Das hat

aber den entscheidenden Nachteil, dass an der Entnahmestelle ein Sekundärdefekt

entsteht“, so Prof. Dr. Sven Wiltzsch von der TH Nürnberg.

Bei großen Knorpeldefekten, für die bisher keine geeignete

Behandlungsmöglichkeit existiert, hat die Transplantation von in der Zellkultur

gezüchteten Knorpelzellen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei ist das

„Tissue Engineering“ eine vielversprechende Strategie. Im ersten Schritt werden

körpereigene Zellen im Labor auf einen geeigneten Träger aufgebracht und in

einem Kultivierungsmedium zum Wachstum und zur Vermehrung des gewünschten

Gewebes angeregt. Im zweiten Schritt wird dieses Gewebe mit einem entsprechend

geformten Trägermaterial als Implantat an der Körperstelle chirurgisch

eingesetzt. Der Träger soll sich dann allmählich auflösen und dabei

aktivierende Ionen freisetzen. Er wird dabei durch das von den implantierten

Zellen neu gebildete Gewebe ersetzt werden. „Bisherige Laborergebnisse mit

herkömmlichen Biomaterialien als Träger haben gezeigt, dass eine Ansiedlung und

Vermehrung von Knorpelzellen mit entsprechender Bildung von Ersatzgewebe in

diversen Trägermaterialien noch zu unzureichenden Ergebnissen führt“, erklärt

Prof. Dr. Gundula Schulze-Tanzil von der Paracelsus Medizinischen

Privatuniversität im Klinikum Nürnberg.

Deshalb hat das Projektteam ein neuartiges Trägermaterial aus Glas für das

„Tissue Engineering“ entwickelt. Bei der Entwicklung mussten sie einige

Herausforderungen überwinden. Prof. Dr. Armin Lenhart von der TH Nürnberg: „Mit

dem Stand der Herstellungstechnik von Trägermaterialien und den typischerweise

verwendeten Gläsern konnten bislang keine günstigen und ausreichend stabilen

Trägergeometrien realisiert werden. Eine Ansiedlung der Knorpelzellen auf dem

Trägermaterial war nur im geringen Maße möglich und ihre Lebensdauer begrenzt.

Außerdem haben sich die Gläser zu langsam aufgelöst und wären für die Anwendung

als Implantat nicht geeignet.“ Durch eine veränderte Glaszusammensetzung

konnten die Forschungsteams die Auflösungszeiten verringern. Zudem haben sie

die Verfahrenstechnik der Trägerherstellung optimiert und dabei die

glasspezifischen Eigenschaften, insbesondere die Behandlungstemperaturen und

Sinterzeiten, berücksichtigt. Durch ein spezielles chemisches

Behandlungsverfahren der Glasoberfläche konnte das Forschungsteam die

Ansiedlung der Knorpelzellen und die anschließende Vermehrung verbessern.

„Laboruntersuchungen haben uns auch schon erste Hinweise dafür gegeben, dass

unser Glas nicht nur zur Knorpelherstellung geeignet ist, sondern auch zur

Züchtung von Haut- und Bänderzellen“, erläutert Prof. Dr. Sven Wiltzsch von der

TH Nürnberg. Durch ihre kooperative Forschungsarbeit konnten die

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TH Nürnberg und der Paracelsus

Medizinischen Privatuniversität im Klinikum Nürnberg einen neuen Typ von

Biomaterial aus Glas und ein zugehöriges Bioaktivierungsverfahren entwickeln,

die in Kombination das Potenzial haben, sich zum Implantat weiterzuentwickeln.

Damit würde das Forschungsteam langfristig eine neue Möglichkeit zur Behandlung

von Knorpelverletzungen realisieren und kann somit die Entstehung von Arthrose

abwenden.

Die STAEDTLER Stiftung fördert das Projekt mit 40.000 Euro.

Quelle: Pressemitteilung, 18.03.2020