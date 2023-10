NAVA-Beatmungsmodus verkürzt die Dauer der Beatmung um fast 35 % (Getinge).

Die klinische Wirksamkeit der patentierten neural regulierten Beatmungsunterstützung (NAVA) von Getinge, die den eigenen Atemantrieb des Patienten zur Regulierung der Unterstützung durch das Beatmungsgerät nutzt, wird in der NAVIATOR-Studie belegt. Der NAVIATOR-Studie zufolge erhöhte sich

durch NAVA bei erwachsenen Patienten mit akutem Atemversagen (ARF) signifikant

die Anzahl der beatmungsfreien Tage und die Dauer der mechanischen Beatmung

(mechanical ventilation, MV) verkürzte sich.1

„Diese große unabhängige multizentrische Studie belegt, dass NAVA signifikante

positive klinische Auswirkungen bei erwachsenen Patienten auf der

Intensivstation (ITS) hat. Die Studie zeigte, dass durch den Einsatz von NAVA

die Dauer der mechanischen Beatmung von 12 auf 8 Tage reduziert werden konnte,

was einer Verkürzung von vier Tagen bzw. von fast 35 % entspricht. Dies ist

eine äußerst bemerkenswerte Verbesserung mit vielen positiven Auswirkungen.

Weniger Tage auf der ITS führen außerdem zu einer deutlichen Verbesserung der

Gesundheitsökonomie, da dadurch in Krankenhäusern kostbare ITS-Betten und

Ressourcen wieder frei werden“, sagt Jens Viebke, President Acute Care

Therapies bei Getinge.

Die randomisierte kontrollierte NAVIATOR-Studie (RCT, randomized, controlled

trial), die in 14 Zentren in Spanien und einem in China durchgeführt wurde,

umfasste 306 Patienten mit akutem Atemversagen (ARF) unterschiedlicher Ursache,

wie Patienten mit Lungenentzündung, septischem Schock, COPD und Patienten nach

einer Operation. Zu Beginn dieses Jahres wurde ebenfalls ein Anstieg der

beatmungsfreien Tage in zwei randomisierten kontrollierten einzelzentrischen

Studien in China und Großbritannien verzeichnet.

Dr. Jesus Villar, einer der Studienleiter an der Forschungseinheit des

Universitätsklinikums Hospital Universitario Dr. Negrin in Las Palmas, Gran

Canaria, Spanien, stellt fest: „Dies ist die erste randomisierte kontrollierte

Studie, in der in einem multizentrischen Rahmen die Wirksamkeit von NAVA für

die Reduzierung der Abhängigkeit von mechanischer Beatmung bei Patienten mit

akutem Atemversagen mit einer voraussichtlichen Dauer der mechanischen Beatmung

von mehr als 72 Stunden untersucht wurde. Die Ergebnisse bestätigten, dass NAVA

ein Beatmungsmodus zum routinemäßigen Einsatz bei einer heterogenen

Patientenpopulation mit akutem Atemversagen ist und den Übergang zur

Spontanatmung mit gleichzeitigem schrittweisen Abbau der Sedativa schneller und

einfacher gestalten kann.“

Getinge veranschaulicht die bahnbrechende NAVA-Technologie in einem neuen

Video, das Sabina Checketts zeigt, die 12 Wochen zu früh geboren wurde und nur

eine Überlebenschance von 50 % hatte. Sabina Checketts ist heute eine

Neonatologin, die neue Therapien und moderne Technologien zur Verbesserung der

Behandlungsergebnisse bei Frühgeborenen einsetzt.

Hier geht es zur Mini-Dokumentation über die NAVA-Technologie mit Sabina

Checketts

Das ist NAVA

Die Beatmungsmodi NAVA und NIV NAVA sind für die Getinge Beatmungssysteme

Servo-u, Servo-n und Servo-i erhältlich und sind für optimale Interaktion

zwischen Patient und Beatmungsgerät für Erwachsene, Kinder und Neugeborene

ausgelegt, die invasiv und nichtinvasiv beatmet werden.

NAVA wird seit ihrer Entwicklung durch Dr. Christer Sinderby Mitte der 90er

Jahre ausschließlich von Getinge vermarktet und wurde 2007 in den Handel

gebracht. Seither wurde die Technologie beispielsweise in Bezug auf

Nutzbarkeit, Leistung und Automatisierung von Getinge weiterentwickelt.

„Das ist einer der Gründe dafür, weshalb wir in diesem Bereich bereits seit

einiger Zeit deutlich über dem Marktwachstum liegen. Wir glauben jedoch, dass

wir erst am Anfang stehen. Was die potenziellen Endbenutzer angeht, haben wir

noch lange nicht alle Märkte erschlossen, sodass wir alles daran setzen, um

sicherzustellen, dass NAVA in Zukunft noch viel mehr Patienten zur Verfügung

steht“, sagt Jens Viebke.

Der Beatmungsmodus basiert auf der Überwachung der neuralen Signale, die von

den Atemzentren im Gehirn ausgelöst werden. Durch die Nutzung desselben

elektrischen Signals, das das Zwerchfell aktiviert, wird das Beatmungsgerät

vollständig und proportional auf die Atemanstrengungen des Patienten

abgestimmt.

„NAVA soll das liefern, was der Körper des Patienten benötigt“, erklärt Jens

Viebke. „Da es sich um den patienteneigenen physiologischen Atemantrieb

handelt, der das Tidalvolumen und das Atmungsmuster steuert, fördert NAVA die

spontane Lungen- und Zwerchfellatmung und verbessert die gesamte

Patientenerfahrung auf der ITS.“

Hierzu ergänzt Andreas Conzelmann, Product Sales Manager DACH: „Die

Synchronisierung von Patient und Beatmungsgerät kann den Komfort des Patienten

erhöhen, Unruhe beim Patienten minimieren und die Spontanatmung fördern. Daraus

ergibt sich eine bessere Schlafqualität und weniger Sedierung ist notwendig.

Patienten, die mit diesem Beatmungsmodus entwöhnt wurden, können von einer

kürzeren Beatmungszeit profitieren. Da eine längere Beatmungszeit immer mit

einem höheren Risiko für Komplikationen einhergeht ist dies natürlich ein

großer Vorteil für den Patienten, aber auch wirtschaftliche Einsparungen können

dadurch erzielt werden.“

Den Forschungsartikel „Neurally adjusted ventilatory assist in acute

respiratory failure: a randomized controlled trial“ lesen Sie hier.

Erfahren Sie hier mehr über die NAVA-Technologie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7474954/pdf/134_2020_Article_6181.pdf

Quelle: Getinge, 30.09.2020