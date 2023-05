Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) gründet neue Fachgesellschaft für Öffentliches Gesundheitswesen (Pressenachricht).

Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) hat eine Wissenschaftliche Fachgesellschaft gegründet. „Die neue ‚Deutsche Gesellschaft für Öffentliches Gesundheitswesen‘ (DGÖG) setzt sich für die Förderung der Gesundheit in der Bevölkerung ein. Sie bietet eine

Plattform für den fachlich kollegialen Austausch und wird die wissenschaftliche Weiterentwicklung des ÖGD in Forschung, Lehre und Praxis fördern“, sagte der

Vorsitzende des BVÖGD, Dr. Johannes Nießen, auf dem 72. Wissenschaftlichen

Kongress seines Verbandes Ende April in Potsdam.

Der Vorstand der neuen Fachgesellschaft wurde wie folgt gewählt:

med. Susanne Pruskil, Hamburg (Vorsitzende)

med. Elke Jakubowski, Hamburg (stellvertretende Vorsitzende)

Laura Arnold, Düsseldorf (Schriftführerin)

Martina Hänel, Berlin (Schatzmeisterin)

Claudia Korebritz (Beisitzerin)

Annette Fröhmel (Beisitzerin)

Dr. med. Bertram Szagun (vom Vorstand des BVÖGD in die Fachgesellschaft

entsandt)

„Die Fachgesellschaft fördert die Erstellung und Aktualisierung von fachlichen

Stellungnahmen, wissenschaftlichen Standards und evidenzbasierten Leitlinien.

Sie ist offen für alle Vertreterinnen und Vertreter des ÖGD, auch für

Studierende und Nachwuchskräfte“, sagte Pruskil. Sie setze sich für eine

angemessene Repräsentation des öffentlichen Gesundheitswesens der Kommunen in

Forschung und Lehre ein. „Alle Mitglieder und Partnernetzwerke sind

ausdrücklich willkommen, die wissenschaftliche Fachgesellschaft aktiv

mitzugestalten“, betonte die DGÖG-Vorsitzende.

Quelle: Pressenachricht, 10.05.2023