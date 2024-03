NRW: 2020 gab es knapp 30 Prozent weniger Krankenhausbehandlungen aufgrund von bestimmten infektiösen und parasitären Infektionskrankheiten

2020 verringerten sich in NRW die Fallzahlen von Krankheiten des Kreislaufsystems (−11,6 Prozent), Neubildungen (−8,6 Prozent) und Krankheiten des Verdauungssystems (−14,8 Prozent) (IT.NRW).

Im Jahr 2020 wurden 4,1 Millionen Menschen (einschließlich Neugeborene) aus einer vollstationären Behandlung in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entlassen; das waren 13,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor

(2019: 4,7 Millionen). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt mitteilt, war der Rückgang der Fallzahlen im

Diagnosekapitel „Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten” mit 29,4

Prozent am höchsten. In den drei fallzahlstärksten Diagnosekapiteln

verringerten sich die Patientenzahlen durchschnittlich bis

unterdurchschnittlich: Die stationär behandelten Krankheiten des

Kreislaufsystems reduzierten sich um 11,6 Prozent, Neubildungen um 8,6 Prozent

und bei den Krankheiten des Verdauungssystems gab es 2020 einen Rückgang um

14,8 Prozent gegenüber 2019.



Tabellarische Daten der Grafik

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, verringerte sich die Zahl der

2020 in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern behandelten Krankheiten des

Atmungssystems ebenfalls gegenüber 2019 um 20,1 Prozent. Da COVID-19 bei

stationären Behandlungen grundsätzlich als Nebendiagnose kodiert wird und die

hier zugrundeliegende amtliche Diagnosestatistik ausschließlich Hauptdiagnosen

berücksichtigt, ergeben sich hieraus keine Informationen über die Zahl der

stationären Behandlungsfälle mit COVID-19.

Aufschluss über die Anzahl der mit COVID-19 als Nebendiagnose gemeldeten Fälle

gibt die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik), die

allerdings nur Daten der Krankenhäuser enthält, die in den Geltungsbereich des

DRG- Entgeltsystems fallen. Im Jahr 2020 wurden laut DRG-Statistik 40 648

Patientinnen und Patienten aus NRW aufgrund von COVID-19 stationär behandelt.

Details hierzu finden Sie in unserer Pressemitteilung.

IT.NRW als Statistisches Landesamt erhebt und veröffentlicht zuverlässige und

objektive Daten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300

Statistiken auf gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen

Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für eine

informierte demokratische Gesellschaft leisten. Nur auf Basis aussagekräftiger

statistischer Daten können Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und

Wissenschaft getroffen werden. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 02.05.2022