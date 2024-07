NRW: Zahl der Geburten war im September 2021 knapp fünf Prozent höher als im September 2020 (IT.NRW).

Im September 2021 wurden in NRW 737 Kinder mehr geboren als im September 2020. Im Zeitraum Januar bis September 2021 stieg die Zahl um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Düsseldorf (IT.NRW). Im September 2021 wurden in Nordrhein-Westfalen 15 811 Kinder geboren. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag die Geburtenzahl damit um 2,2 Prozent

über dem Vormonatswert (August 2021: 15 469 Geburten). Im Vergleich zum

September 2020 war die Zahl der Geburten um 4,9 Prozent höher (September 2020:

15 074 Geburten).



Tabellarische Daten der Grafik

In den Monaten von Januar bis September des Jahres 2021 kamen in

Nordrhein-Westfalen insgesamt 130 686 Kinder zur Welt, das waren 1,4 Prozent

mehr Geburten als in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 (damals: 128 881

Geburten). (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 13.12.2021