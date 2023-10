NRW: Zahl der Gestorbenen auch im September 2020 höher als ein Jahr zuvor - Im September 2020 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 15 600 Menschen (IT.NRW).

Im September 2020 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 15 600 Menschen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt nach Auswertung vorläufiger Daten mitteilt, gab es damit rund 300 Todesfälle mehr als im September 2019 (15 344). Gegenüber August 2020 war die Zahl der

Gestorbenen im September 2020 um elf Prozent niedriger.

Im gesamten dritten Quartal 2020 wurden in NRW rund 49 300 Sterbefälle

registriert. Dies ist ein höherer Wert als im Vorjahr (2019: 48 884). Auch in

den Jahren von 2015 bis 2017 war diese Zahl niedriger. Lediglich im Jahr 2018

wurden in den Monaten von Juli bis September insgesamt mehr Sterbefälle (49

963) registriert als im aktuellen dritten Quartal des Jahres 2020.



Tabellarische Daten der Grafik

Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um

Aussagen zum aktuellen Sterbegeschehen zu ermöglichen. Die Daten sind teilweise

noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen für das Jahr 2020

können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. Die Auswertung

umfasst lediglich Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben

und dort auch gemeldet waren. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 23.10.2020