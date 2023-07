NRW: Zahl der Gestorbenen war im Juni 2020 niedriger als ein Jahr zuvor (IT.NRW).

Nach vorläufigen Ergebnissen starben in Nordrhein-Westfalen im Juni 2020 etwa 15 500 Menschen. Düsseldorf (IT.NRW). Nach vorläufigen Ergebnissen starben in Nordrhein-Westfalen im Juni 2020 etwa 15 500 Menschen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand unplausibilisierter Daten mitteilt, war die Zahl der Gestorbenen damit

niedriger als im Juni 2019 (damals: 16 186); auch im Mai 2020 hatte in NRW die

Zahl der vorläufigen Sterbefallzahlen bereits unter dem entsprechenden

Vorjahresergebnis gelegen.

Im ersten Halbjahr 2020 wurden ca. 105 000 Sterbefälle in NRW registriert, das

entspricht in etwa dem Wert des Vorjahreszeitraums (2019: 105 384). Einem

üblichen saisonalen Verlauf folgend, sank die Zahl der Sterbefälle auch im Jahr

2020 von Mai auf Juni weiter ab: Im Juni 2020 starben knapp fünf Prozent

weniger Menschen als im Mai 2020 (ca. 16 300 Todesfälle). Im langjährigen

Vergleich sind für die Entwicklung der Sterbefallzahlen im Juni 2020 keine

Auffälligkeiten zu beobachten; die Anzahl der Sterbefälle im Juni 2020 liegt

auf dem Niveau des Durchschnitts der Jahre von 2015 bis 2019 (15 529).



Tabellarische Daten der Grafik

Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um

Aussagen zum aktuellen Sterbegeschehen zu ermöglichen. Die Daten sind teilweise

noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen können sich durch

Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. Die Auswertung umfasst lediglich

Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben und dort auch

gemeldet waren. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 01.08.2020