Obduktionsregister: Bei mehr als 80% der Verstorbenen war das Coronavirus die Todesursache

Forscherinnen und Forscher der Uniklinik RWTH Aachen, stellvertretend für das Deutsche Register für COVID-19 Obduktionen (DeRegCOVID), geben erstmalig in einer Publikation in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift The Lancet Regional Health Europe einen Überblick über

die Daten aus Obduktionen an COVID-19 Verstorbenen in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass das Coronavirus in den Körpern der Verstorbenen massive Lungenschäden angerichtet hat. In 86 Prozent

der untersuchten Fälle war COVID-19 die zugrundeliegende Ursache für den Tod

der Infizierten.

Angesichts der COVID-19-Pandemie haben Forscherinnen und Forscher der Uniklinik

RWTH Aachen im Jahr 2020 zusammen mit den nationalen Fachgesellschaften der

Pathologie, Neuropathologie und Rechtsmedizin ein zentrales Register für

Obduktionen von an COVID-19 verstorbenen Personen aufgebaut. Ziel ist es,

gemeinsam ein nationales vollumfassendes Register aufzubauen, in dem die

Obduktionsergebnisse möglichst aller an COVID-19 verstorbenen Menschen in

Deutschland erfasst werden. Dieses Register ist in seiner Art weltweit das

Erste und ein gelungenes Beispiel für die breite Kooperation unterschiedlicher

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Durch eine außerordentliche Mitarbeit

aller Zentren umfasst das Register mehr als drei Viertel aller nationalen

Universitätsinstitute für Pathologie, Neuropathologie und Rechtsmedizin sowie

auch mehrere nicht-universitäre Zentren. Bis zum Oktober 2021 wurden bereits

über 1.100 Obduktionsfälle in der gemeinsamen Datenbank dokumentiert, was

international die aktuell größte multizentrische Studie darstellt.

Pathogenese als Schlüssel zum Erkenntnisgewinn

Obduktionen sind in der Medizin ein wichtiges Werkzeug, da sie Einblicke in die

Todesursachen und die Krankheitspathophysiologie bieten. Um COVID-19 besser

verstehen und behandeln zu können, wollten die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler eine möglichst große Datenmenge zu den Auswirkungen des

neuartigen Virus auf den menschlichen Körper sammeln und auswerten.

Die erhobenen Daten aus dem Deutschen Register für COVID-19 Obduktionen zeigen,

dass in 86 Prozent der Obduktionsfälle die zugrundeliegende Todesursache

COVID-19 war. Nur in 14 Prozent der Fälle war COVID-19 eine Begleiterkrankung.

In diesen Fällen war die SARS-CoV-2-Infektion ein den Tod begünstigender, aber

nicht unmittelbar todesursächlicher Faktor. Die am häufigsten ermittelten

Todesursachen bei durch COVID-19 verursachten Todesfällen waren der sogenannte

diffuse Alveolarschaden, das pathologische Korrelat des akuten Lungenversagens

(englisch: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)), gefolgt von

Multiorganversagen. Als Alveolen werden die kleinen Lungenbläschen bezeichnet,

die für den Austausch zwischen Atemluft und Blut sorgen. Die Krankheitsdauer

vom ersten Auftreten der COVID-19-Symptome beziehungsweise des positiven

Testergebnisses bis zum Tod der Infizierten betrug in den meisten Fällen

weniger als zwei Wochen.

„Die Ergebnisse bestätigen Auswertungen von Todesbescheinigungen, dass die

große Mehrheit der obduzierten COVID-19 Patienten an und nicht mit COVID-19

verstorben ist und sind im Einklang mit den nicht aus Obduktionen ermittelten

Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Die COVID-19 Pandemie hat den Wert der

Obduktion für die Erforschung neuer Erkrankungen sehr deutlich gemacht.“, so

Dr. med. Saskia von Stillfried aus dem Institut für Pathologie an der Uniklinik

RWTH Aachen.

Univ.-Prof. Dr. med. Peter Boor, Leiter des Projektes und Oberarzt am Institut

für Pathologie an der Uniklinik RWTH Aachen, lobt die Zusammenarbeit der

beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: „Dass wir in so kurzer

Zeit dank der Hilfe aller Beteiligten ein zentrales, nationales

Obduktionsregister aufbauen konnten, erfüllt uns hier in Aachen mit sehr großem

Stolz und Freude. Ein großer Dank geht an alle beteiligten Kolleginnen und

Kollegen aus Pathologie, Neuropathologie und Rechtsmedizin. Auf diese Weise

können wir eine gute Datenlage für andere forschende und behandelnde Ärzte

bereitstellen und können gleichzeitig mit der Datengrundlage zu der

öffentlichen Diskussion beitragen. Wir kennen das Virus und seine potenziellen

Schäden nun deutlich besser, was für die Weiterentwicklung der medizinischen

Behandlung essenziell ist. Wir hoffen, dass dieses Projekt das Interesse an der

Einführung ähnlicher nationaler Obduktionsregister weltweit wecken kann.

Projekte dieser Art auf europäischer oder gar globaler Ebene wären ein

wichtiger Fortschritt für die medizinische Forschung.“

Erfolgreiche Forschung dank Vernetzung

Eines der Hauptziele des Deutschen Registers für COVID-19 Obduktionen ist es,

als eine Plattform zu fungieren, die interessierte Forscherinnen und Forscher

mit den teilnehmenden Obduktionszentren verbinden soll. Teil des Konzepts ist,

dass Proben beziehungsweise verfügbares Material, das zum Teil nur durch

Obduktionen gewonnen werden kann und somit einen einzigartigen Stellenwert für

die medizinische Forschung hat, in den jeweiligen Obduktions-Standorten

dezentral verwahrt werden, sodass bei Forschungsanfragen das Register als

Kontaktvermittler dient. Bis zum Dezember 2021 konnte das Register verschiedene

Obduktionszentren mit Forscherinnen und Forscher aus laufenden

wissenschaftlichen Projekten miteinander verbinden, was bis jetzt bereits zu

mehr als 20 Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften führte.

An dem Aufbau und der Leitung des Registers beteiligt waren seitens der

Uniklinik RWTH Aachen das Institut für Pathologie, das Institut für

Medizinische Informatik und das Center for Translational & Clinical Research

Aachen (CTC-A). Das Projekt wird vom Bundesverband Deutscher Pathologen e. V.

(BDP), der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP), der Deutschen

Gesellschaft für Neuropathologie und Neuroanatomie e. V. (DGNN), der Deutschen

Gesellschaft für Rechtsmedizin (DGRN) und dem Bundesministerium für Gesundheit

(BMG) unterstützt.

© Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Daten aus mehr als 1.100 Obduktionen von mehr als drei Viertel aller nationalen

Universitätsinstitute für Pathologie, Neuropathologie und Rechtsmedizin sowie

auch mehreren nicht-universitäre Zentren wurden u. a. hinsichtlich der

Todesursache nach Erkrankungsdauer ausgewertet. (Grafik: Uniklinik RWTH Aachen)

