Patienten in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern 2019 (Statistikamt Nord).

Großteil der Grippebehandlungen im Februar und März. Im Jahr 2019 wurden 997 Menschen wegen einer Virusgrippe in den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins behandelt. Davon fielen 312 Behandlungen in den Februar und 417 in den März, so das Statistikamt Nord. In den Monaten Juni bis November gab es dagegen nur

sehr wenige grippebedingte Klinikaufhalte.

37 Erkrankte (vier Prozent) verstarben im Krankenhaus. Im Durchschnitt

verbrachten die Patientinnen und Patienten 7,6 Tage in der Klink.

Im Vergleich zum Vorjahr (1 443 Behandlungsfälle) sank die Zahl der

Grippepatientinnen und ‑patienten um 446 (31 Prozent). Sie lag damit jedoch

noch deutlich über den Ergebnissen der Jahre 2015 (231 Fälle), 2016 (239 Fälle)

und 2017 (398 Behandlungen). In jedem dieser Jahre war die Zahl der

Klinikaufenthalte im Februar und März am höchsten.

Hinweise:

Die Angaben beziehen sich auf vollstationäre Behandlungsfälle. Personen, die

mehrfach im Krankenhaus behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt. Die

zeitliche Zuordnung richtet sich nach dem Entlassungszeitpunkt. Dargestellt

sind Behandlungsfälle mit der Hauptdiagnose „Grippe durch zoonotische oder

pandemische nachgewiesene Influenzaviren“ und „Grippe durch saisonale

nachgewiesene Influenzaviren“.

Quelle: Statistikamt Nord, 12.01.2021