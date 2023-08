Probleme Einstufung Pflegegrad

Viele Probleme mit Einstufung in den Pflegegrad (Deutsche Stiftung Patientenschutz).

Dortmund. „Der Bedarf an Rat und Hilfe bei Schwerstkranken, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen ist ungebrochen groß. Dies hat das Jahr 2018 gezeigt. Wie im Vorjahr hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz in ihren Büros in Dortmund, Berlin und München über

33.000 Mal Unterstützung geboten.

Patientenverfügungen: Individuelle Beratung wichtig

Besonders die Nachfrage zu Patientenverfügungen und Vollmachten ist weiterhin

hoch. So führten die Patientenschützer hierzu im vergangenen Jahr 11.200

Beratungen durch und bestätigt damit den Höchstwert vom Vorjahr. „Es fällt auf,

dass die Menschen beim Thema Vorsorgedokumente gezielt professionelle

Unterstützung suchen“, berichtet Vorstand Eugen Brysch. „Viele merken, dass es

für eine gute Patientenverfügung nicht ausreicht, einfach Vordrucke aus dem

Internet auszufüllen.“ Denn nur umfassend und eindeutig formulierte Dokumente

seien praxistauglich und könnten auch durchgesetzt werden, so Brysch weiter.

„Die Dokumente müssen erklärt und später von allen verstanden werden. Hierzu

ist eine individuelle Beratung nötig“, rät Brysch. Wer Beratung suche, sollte

sich im Vorfeld genau erkundigen, wie teuer der Anbieter ist, wieviel Zeit zur

Verfügung steht und ob er Standardvordrucke benutzt, in denen nur noch der Name

eingesetzt wird. „Eine gute Beratung braucht Zeit und lässt später noch Raum

für Nachfragen“, erklärt Brysch.

Brysch geht davon aus, dass das Thema Patientenverfügung auch im Jahr 2019

prominent bleibt. „Wir begehen dieses Jahr 10 Jahre Patientenverfügungsgesetz“,

so Brysch. „Sicher wird dies die mediale Präsenz verstärken und dazu führen,

dass sich der ein oder andere mit dem Thema befasst.“

Vermehrt Widersprüche gegen Pflegegrad-Einstufung

Die Hilfe in akuten Krisen hat im Jahr 2018 noch einmal um 16 Prozent

zugenommen. So ist die Zahl dieser Patientenschutzberatungen um 600 auf

insgesamt 4.200 Fälle gestiegen. Dabei standen Probleme mit der Einstufung in

den richtigen Pflegegrad im Mittelpunkt. „Immer wieder mussten wir Widersprüche

wegen einer zu niedrigen Einstufung einlegen“, beklagt Brysch. Auch zu Fragen

zu den stark gestiegenen Eigenanteilen in Pflegeheimen wurde häufig Rat

gesucht. Ebenso waren Auseinandersetzungen mit Krankenkassen, Ärzten oder

Pflegeheimen Thema. „Soziale Ungerechtigkeiten und die Bürokratie machen es

Schwerstkranken und Pflegebedürftigen besonders schwer, sich selbst zu helfen“,

so Brysch.

Hilfe am Patientenschutztelefon gibt es in Dortmund (0231-73 80 73-0), in

Berlin (030-2 84 44 84-0) und in München (089-20 20 81-0). Das

Patientenschutztelefon ist für Ratsuchende kostenfrei.

Hintergrund

Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Patientenschutz ist die Sprecherin der

schwerstkranken, schwerstpflegebedürftigen und sterbenden Menschen. Zur Wahrung

der Unabhängigkeit verzichtet sie auf Gelder der Leistungserbringer,

Krankenkassen und der öffentlichen Hand. Sie finanziert sich ausschließlich aus

Spenden und Beiträgen ihrer 55.000 Mitglieder und Förderer. Mit dem

Patientenschutztelefon bietet sie Hilfesuchenden und Betroffenen praktische

Unterstützung bei Fragen rund um das Pflegerecht, Pflegeeinstufungen und

Pflegemissstände. Ebenso hilft sie bei der Durchsetzung des Anspruchs auf

Palliative Care und Sterbebegleitung, bietet Beratungen und Umsetzung von

Patientenverfügungen sowie Hilfe beim Krankenkassenwechsel an. Sie hieß früher

Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung

Quelle: Deutsche Stiftung Patientenschutz, 30.01.2019