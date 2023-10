Projekt COSIK: Pilotphase COVID-19-Surveillance im Krankenhaus (RKI).

Für die zeitnahe Einschätzung der Situation in den Krankenhäusern im Rahmen der aktuellen COVID-19-Pandemie hat das Robert Koch-Institut (RKI) in Zusammenarbeit mit dem Nationalen

Referenzzentrum für die Surveillance von

nosokomialen Infektionen, Charité Berlin, das Modul „COSIK“

(COVID-19-Surveillance in Krankenhäusern) entwickelt.

Das Surveillance-Modul soll den Krankenhäusern dazu dienen, standardisiert

wichtige Daten zu COVID-19 in Krankenhäusern und insbesondere auch den

Intensivstationen zu erfassen und im zeitlichen Verlauf beurteilen zu können.

Es ermöglicht einen Überblick über die Situation von ambulant erworbenen und

nosokomialen COVID-19 Infektionen in Krankenhäusern und generiert wichtige

Informationen zu Schweregrad und Verlauf der Erkrankung und der Krankheitslast

in den Krankenhäusern. Es ergänzt damit bereits bestehende

Surveillance-Systeme, die einen anderen Fokus haben.

COSIK ist für alle Krankenhäuser in Deutschland offen.

Die wöchentliche Dateneingabe für COSIK erfolgt über das webbasierte

elektronische System webKess (https://webkess.charite.de) als etablierte

Plattform zur Dateneingabe. Dort stehen den Krankenhäusern ihre Daten auch in

einem einrichtungsbezogenen Feedbackreport zur Verfügung.

Die Auswertung und Veröffentlichung der Daten auf der RKI-Internetseite erfolgt

durch das RKI in aggregierter Form, sodass eine Re-Identifizierung der

Einrichtung nicht möglich ist.

Ab sofort können sich interessierte Teilnehmer für eine Pilotphase anmelden.

Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter cosik[at]rki.de. Bitte geben Sie dabei

unbedingt die Bettenzahl Ihrer Klinik sowie Ansprechpartner*in inklusive

Kontaktmöglichkeiten an.

Wenn Sie als Pilotkrankenhaus ausgewählt werden, nehmen Sie bitte eine webKess

Registrierung des Moduls „COSIK“ vor. Wir haben ein Ablaufdiagramm erstellt, um

Ihnen den Prozess zu erläutern.

Quelle: RKI, 19.10.2020