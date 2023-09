Rückgang bei Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr 2019 in Thüringen (Statistisches Landesamt Thüringen).

Im Jahr 2019 wurden in Thüringen 3 035 Schwangerschaften vorzeitig beendet. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilt, waren das 4,4 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Ein

noch stärkerer prozentualer Rückgang in Thüringen ist im ersten Quartal des Jahres 2020 zum ersten Quartal des Vorjahres zu verzeichnen. In Thüringen

wurden 8,3 Prozent bzw. 796 Schwangerschaften weniger vorzeitig beendet, als im

Vergleich zum ersten Quartal 2019. Deutschlandweit1) hat

sich die Zahl in 2019 im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 100 893 Abbrüche

reduziert, was einem

Rückgang um 0,1 Prozent entsprach, während im ersten Quartal 2020 insgesamt 26

497 Abbrüche

registriert wurden, was einem Rückgang um 2,0 Prozent entsprach.

Im Jahr 2019 ließen 2 935 Frauen mit Wohnsitz in Thüringen einen Abort

durchführen, davon

2 799 Frauen im eigenen Land und 136 Frauen in einem anderen Bundesland

(darunter 44 Frauen in

Sachsen-Anhalt und 42 in Sachsen). Demgegenüber ließen 153 Frauen mit Wohnsitz

in Bayern den

Schwangerschaftsabbruch in Thüringen durchführen.

Von den 2 935 Thüringerinnen waren 114 Frauen im Jahr 2019 jünger als 18 Jahre.

In dieser Altersgruppe ist zum Vorjahr ein Anstieg um 7,5 Prozent zu

verzeichnen. Weitere 1 164 Frauen waren im

Alter von 18 bis 29 Jahre (-10,9 Prozent), 1 407 Frauen im Alter von 30 bis 39

Jahre (-0,8 Prozent) und

250 Frauen waren älter als 40 Jahre (+4,2 Prozent).

Zum Zeitpunkt des Eingriffes waren 2 034 Thüringer Frauen ledig, 805 Frauen

verheiratet und 96 geschieden bzw. verwitwet. Vor dieser Maßnahme hatten 842

Frauen noch kein Kind, 840 hatten zu

diesem Zeitpunkt schon ein Kind, 869 Frauen zwei Kinder und 384 Frauen drei und

mehr Kinder.

Verbreitung der Pressemitteilung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik

Grundsatzfragen und Presse

Kontakt:

Telefon 03 61 57 331-91 10 / 91 13

Telefax 03 61 57 331-96 98

presse@statistik.thueringen.de

www.statistik.thueringen.de

www.twitter.com/statistik_tls

Postanschrift:

Thüringer Landesamt für Statistik

Postfach 90 01 63

99104 Erfurt

Insgesamt wurden 2 882 Abbrüche ambulant durchgeführt, davon 1 549 in einer

gynäkologischen

Praxis und 1 333 ambulant im Krankenhaus. Die übrigen 53 Abbrüche erfolgten

stationär im Krankenhaus.

1) Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu einer Untererfassung in den

nachgewiesenen Ergebnissen des 1. Quartals 2020 für Deutschland von geschätzt

knapp 1 Prozent.

Bitte beachten:

Die Daten werden zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben. Die Länder

verfügen über detaillierte Ergebnisse.

Weitere Auskünfte erteilt:

Martin Harborth

Telefon: 03 61 57 334-25 17

E-Mail: martin.harborth@statistik.thueringen.de

Quelle: Statistisches Landesamt Thüringen, 29.06.2020