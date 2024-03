Sachsen-Anhalt: Arthrosen führten mit 32 % am häufigsten zum stationären Aufenthalt in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung

Arthrosen waren in Sachsen-Anhalt 2020 der häufigste Behandlungsgrund in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt).

2020 wurden in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 4 642 Frauen und Männer mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt aufgrund von Arthrosen des Kniegelenks behandelt, gefolgt von Arthrosen des Hüftgelenks mit 3 587 Fällen. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, entfielen weitere 251 Behandlungsfälle auf Arthrosen anderer Gelenke. 57,9 % der

Behandlungen mit einer diagnostizierten Arthrose erfolgten bei Frauen.

Arthrosen gehören zu den Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des

Bindegewebes. Krankheiten diese Gruppe führten mit 15 858 Fällen (32,4 %)

insgesamt am häufigsten zum stationären Aufenthalt in einer Vorsorge- oder

Rehabilitationseinrichtung. Krankheiten des Kreislaufsystems folgten mit 9 214

Patientinnen und Patienten (18,8 %). Darunter waren 3 153 Frauen und Männer des

Landes nach einem Schlaganfall und 767 nach einem Herzinfarkt. Mit 6 764

Behandlungsfällen (13,8 %) rangierten psychische und Verhaltensstörungen an 3.

Stelle. 5 509 Frauen und Männer (11,3 %) wurden aufgrund von Neubildungen

behandelt.

62,0 % (30 299 Fälle) aller Behandelten waren jünger als 65 Jahre. In dieser

Altersgruppe waren Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems mit 28,8 % (8 725

Fälle) am häufigsten Ursache einer Behandlung. Psychische und

Verhaltensstörungen folgten in dieser Altersgruppe mit 21,5 % bzw. 6 501

Patientinnen und Patienten, darunter 2 363 Frauen und 533 Männer wegen

neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen.

In Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten wurden

2020 insgesamt 48 902 Frauen und Männer aus Sachsen-Anhalt stationär behandelt.

Das waren 8 598 Behandlungsfälle weniger als 2019 (-15,0 %).

Weitere Informationen zum Thema Gesundheitswesen finden Sie im Internetangebot

des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 03.05.2022