Sachsen-Anhalt bevölkerungsbezogen mit der höchsten Zahl an im Krankenhaus behandelten Asthmakranken

2021 wurden laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt 400 Frauen und 306 Männer des Landes mit der Diagnose Asthma stationär behandelt. Das waren insgesamt 114 Behandlungsfälle weniger als das Jahr zuvor. Dennoch bleibt Sachsen-Anhalt das Land mit der höchsten Zahl an stationär im

Krankenhaus behandelten Asthmakranken in Relation zur Bevölkerung. So wurden 33

Erkrankte je 100 000 der Bevölkerung stationär versorgt, an 2. Stelle lag

Nordrhein-Westfalen mit 30 Erkrankten je 100 000 der Bevölkerung. Die wenigsten

wurden in den Stadtstaaten Berlin (14), Hansestadt Bremen (15) und Hansestadt

Hamburg (18) aufgrund dieser Erkrankung in einer Klinik behandelt.

Deutschlandweit waren dies 23 Asthmakranke je 100 000 der Bevölkerung. Die

durchschnittliche Verweildauer von Asthmapatientinnen und -patienten aus

Sachsen-Anhalt betrug im aktuellen Berichtsjahr 4,2 Tage.

Bei den an Asthma erkrankten Kindern Sachsen-Anhalts ist ein starker Rückgang

bei der stationären Behandlung zu erkennen. So lag 2021 der Anteil bei den

Jungen unter 15 Jahren bei nur noch 22,5 % (69 Patienten) und bei den Mädchen

bei 7,8 % (31 Patientinnen). Dies war ein Rückgang bei den Jungen um 87,7 % und

bei den Mädchen um 89,5 % gegenüber 2000.

2021 wurden weiterhin 308 Frauen und 238 Männer mit Asthma in Vorsorge- und

Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten behandelt. Das waren 37

Patientinnen und Patienten weniger als das Jahr zuvor. In Relation zur

Einwohnerschaft wurden 25 Asthmakranke je 100 000 der Bevölkerung in Vorsorge-

und Rehabilitationseinrichtungen behandelt. Einwohnerinnen und Einwohner aus

Thüringen (34 je 100 000 der Bevölkerung), Sachsen (29) und Brandenburg (28)

erhielten hierbei öfter eine Reha-Maßnahme. Am wenigsten war in den

Stadtstaaten Bremen (10) und Hamburg (11) sowie in Schleswig-Holstein (11) eine

Reha-Maßnahme für Asthmakranke notwendig. Deutschlandweit wurden 19

Asthmakranke in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen behandelt.

Laut Todesursachenstatistik verstarben 2021 insgesamt 10 Frauen und 20 Männer

Sachsen-Anhalts an Asthma, 49 weniger als 2000. Das durchschnittliche

Sterbealter lag 2021 bei 70,8 Jahren.

Das Asthma Bronchiale ist eine Krankheit bei der die Schleimhäute der unteren

Atemwege chronisch entzündet sind. Infolge einer Verengung der Atemwege durch

vermehrte Sekretion von zähem Schleim und einer Verkrampfung der

Atemmuskulatur, kommt es zu anfallartiger Atemnot. Eine Vielzahl von Reizen

verursacht die Zunahme der Empfindlichkeit der Atemwege und die damit

verbundene Entzündung. Der Begriff Asthma ist griechischen Ursprungs und

bedeutet so viel wie Atemnot oder schweres Atmen. Der Welt-Asthmatag wird seit

1998 jährlich begangen.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 28.04.2023