Sachsen-Anhalt: Leichter Rückgang der Geburtenziffer auf 1,55 Kinder pro Frau (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

2020 wurden in Sachsen-​Anhalt 16 113 Kinder lebend geboren, das waren 505 weniger als 2019. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) mitteilt, brachten die in Sachsen-​Anhalt lebenden Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren

im Durchschnitt 1,55 Kinder zur Welt. Damit lag die zusammen-​gefasste

Geburtenziffer geringfügig unter dem Niveau von 2019 (1,56).

Regional betrachtet zeigten sich bei den kreisfreien Städten und Landkreisen

deutliche Unterschiede. Während die Geburtenziffer in 6 Landkreisen (Börde,

Burgenlandkreis, Jerichower Land, Saalekreis, Salzlandkreis, Wittenberg)

anstieg, verbuchten alle 3 kreisfreien Städte sowie 5 Landkreise Abnahmen. Die

kreisfreien Städte lagen mit Geburtenziffern zwischen 1,38 und 1,48 unter dem

Landesdurchschnitt von 1,55. In der einwohnerreichsten Stadt Halle (Saale) war

die Geburtenhäufigkeit mit 1,38 Kindern je Frau am niedrigsten. Im Jerichower

Land war sie mit 1,81 Kindern je Frau am höchsten.

Der größte Zuwachs (6,5 %) wurde für den Landkreis Wittenberg berechnet. Dort

stieg die zusammengefasste Geburtenziffer innerhalb eines Jahres von 1,68 auf

1,79. Der Altmarkkreis Salzwedel verzeichnete mit 11,9 % den größten Rückgang

der Geburtenhäufigkeit gegenüber 2019. Die durchschnittliche Kinderzahl pro

Frau sank von 1,78 auf 1,57.

Die zusammengefasste Geburtenziffer wird zur Beschreibung des aktuellen

Geburtenverhaltens herangezogen. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im

Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das

aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr. Alle

Angaben beziehen sich auf lebendgeborene Kinder.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 16.07.2021