Säuglingssterblichkeit in NRW geht weiter zurück (IT.NRW).

In Nordrhein-Westfalen ist die Säuglingssterblichkeit im vergangenen Jahr weiter gesunken. 2020 sind 576 Kinder im ersten Lebensjahr gestorben. Im Jahr davor waren es landesweit 630,

wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die Zahl der vor dem ersten Geburtstag gestorbenen

Mädchen sank um 15 auf 273. Bei Jungen wurden 2020 insgesamt 303 Todesfälle

gezählt - das waren 39 Todesfälle weniger als 2019.

1990 war die Säuglingssterblichkeit nach Angaben des Statistischen Landesamtes

noch doppelt so hoch wie heute, in den 1970er-Jahren sogar rund sieben Mal so

hoch.

Die Säuglingssterblichkeit bezeichnet den Anteil der Kinder, die - gemessen an

der Zahl der lebend geborenen Kinder - vor Vollendung des ersten Lebensjahres

sterben.

Quelle: Die Zeit, 22.06.2021