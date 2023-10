Sterbefallzahlen für Bayern in den Corona-Wellen deutlich erhöht (Statistik Bayern).

Corona: Sterbefallzahlen für Bayern in der ersten und der zweiten Welle deutlich erhöht – Im Dezember 2020 landesweit über 35 Prozent mehr Verstorbene als im Schnitt der Vorjahre. Aktuelle Ergebnisse der Sterbefallstatistik wurden auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Im Jahr 2020 und im Januar 2021

registrierte das Bayerische Landesamt für Statistik in der Corona-Pandemie deutlich erhöhte Sterbefallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren. Eine monatsgenaue Auswertung der vorläufigen Daten bis

November 2020 und der Rohdaten ab Dezember 2020 zeigt, dass die erhöhten

Sterbefallzahlen dem Verlauf der Pandemie folgten. So lag beispielsweise im

April 2020 die Zahl der Sterbefälle in den regionalen Hotspots um mehr als 50

Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. In der zweiten Welle

wurden bayernweit von November 2020 bis Januar 2021 erhöhte Sterbefallzahlen

festgestellt. Im Februar 2021 sank die Zahl der Sterbefälle und liegt nach den

Rohdaten derzeit unter dem Durchschnitt der Vorjahre, wie das Landesamt heute

auf einer Pressekonferenz in Fürth mitteilte.

Das Bayerische Landesamt für Statistik registrierte für einige Monate des

Jahres 2020 für den Freistaat als Ganzes, insbesondere jedoch regional

differenziert, deutlich erhöhte Sterbefallzahlen. Die Sterbefallzahlen folgten

dabei dem Corona-Infektionsgeschehen der ersten und zweiten Welle. Eine durch

das Landesamt erstellte Sonderauswertung der Sterbefallzahlen für das Jahr 2020

sowie die ersten Monate 2021 wurde heute bei einer Pressekonferenz in Fürth

durch Herrn Staatsminister Joachim Herrmann und den Präsidenten des Bayerischen

Landesamts für Statistik, Herrn Dr. Thomas Gößl, vorgestellt.

In Relation zum Durchschnitt der Vorjahre (2016 bis 2019) ist über die ersten

zehn Monate des Jahres 2020 hinweg im Freistaat insgesamt keine deutlich

erhöhte Sterblichkeit festzustellen. Bereits für das Frühjahr 2020 lassen sich

jedoch für einzelne Kalenderwochen und insbesondere auf regionaler Ebene

teilweise signifikant erhöhte Sterbefallzahlen nachweisen. So lag

beispielsweise in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein, Wunsiedel,

Tirschenreuth, Rottal-Inn, Amberg-Sulzbach und Neustadt an der der Waldnaab die

Zunahme der Sterbefälle im April 2020 jeweils bei über 50 Prozent

(Tirschenreuth +135 %, Rosenheim +86 %, Wunsiedel +61 %, Neustadt an der

Waldnaab +61 %, Amberg-Sulzbach +59 %, Traunstein +57 %, Rottal-Inn +55 %).

Auch auf Landesebene lagen die Sterbefallzahlen im April 2020 mehr als 21

Prozent über dem Niveau der vier Vorjahre.

Mit Beginn der sogenannten zweiten Welle stiegen ab November 2020 auch für

Bayern insgesamt die Sterbefallzahlen deutlich an. Die Anzahl der Sterbefälle

lag im November 2020 knapp zwölf Prozent über dem Durchschnittswert der Jahre

2016 bis 2019. Im Dezember 2020 betrug die Abweichung gegenüber den Vorjahren

sogar über 35 Prozent.

„Unsere Sonderauswertung erfolgte bis einschließlich November 2020 auf Basis im

Landesamt für Statistik plausibilisierter Daten, die bis zum Jahresabschluss

allerdings noch vorläufig sind. Für Dezember 2020 und die Monate Januar und

Februar 2021 haben wir die Rohdaten, die wir digital von den Standesämtern

erhalten, verwandt. Der Dateneingang ist zwar noch nicht ganz vollständig, die

Zahlen sind aber dennoch bereits aussagekräftig und von hoher statistischer

Validität, auch wenn noch Nachmeldungen zu erwarten sind“, erläuterte Präsident

Dr. Thomas Gößl die Methodik der vorgenommenen Sonderauswertung.

Bislang wurden für Januar 2021 15 326 Verstorbene registriert, für Februar 11

312. Im Vergleich bedeutet dies für Januar eine Zunahme um 2 902 Todesfälle

gegenüber 2020 bzw. eine Erhöhung um gut ein Fünftel gegenüber dem Schnitt der

Jahre 2016 bis 2019. Auf regionaler Ebene hatten im Januar 2021 zehn kreisfreie

Städte bzw. Landkreise Sterbefallzahlen zu verzeichnen, die mehr als 50 Prozent

über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 lagen, für fünf Kreise bzw.

kreisfreie Städte wurde sogar eine Zunahme von über 75 Prozent registriert (Lk

Bayreuth +83 %, Stadt Weiden +83 %, Lk Regen +82 %, Stadt Coburg +82 %, Lk Roth

+76 %). Die für den Februar 2021 ermittelte Sterbefallzahl liegt dagegen um 4,5

Prozent unter dem Durchschnitt der Vorjahre.

Eine Differenzierung nach Altersgruppen zeigt, dass der Anstieg der

Sterbefallzahlen in der Coronakrise insbesondere bei Personen ab 60 Jahren

stattgefunden hat. Im April 2020 starben 4 090 Personen im Alter zwischen 60

und 79 Jahren, fast 14 Prozent mehr als im Schnitt der Jahre 2016 bis 2019. Im

Dezember 2020 lag die Abweichung in dieser Altersgruppe sogar bei mehr als 20

Prozent.

Noch deutlicher tritt die Erhöhung der Sterbefallzahlen bei den 80-jährigen und

Älteren hervor. In dieser Altersgruppe verstarben im vergangenen April 7 982

Personen, ein Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem Schnitt der vorangegangenen

Jahre. Im November 2020 wurden in dieser Altersgruppe 7 583 Todesfälle

registriert, im Dezember 10 346. Beide Werte lagen erheblich über denen der

Jahre 2016 bis 2019 (Durchschnitt November 2016-2019: 6 364; Durchschnitt

Dezember 2016-2019: 6 981). Für den Dezember 2020 bedeutet dies einen Anstieg

um über 48 Prozent. Auch im Januar 2021 übersteigen die bislang registrierten

Sterbefälle von Personen im Alter ab 80 Jahren den Vergleichswert aus den

vorangegangenen Jahren deutlich: Die bislang 9 784 Todesfälle entsprechen einer

Zunahme um fast ein Drittel.

Quelle: Statistik Bayern, 29.03.2021