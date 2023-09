Sterbefallzahlen in der 19. Kalenderwoche nicht mehr über dem Durchschnitt der Vorjahre (Destatis).

In der 19. Kalenderwoche (4. bis 10. Mai 2020) sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen mindestens 17 014 Menschen gestorben. Die Sterbefallzahlen sind im Vergleich zur Vorwoche (27. April bis 3. Mai) um 501 Fälle gesunken, sie liegen damit etwa 2 % unter dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Allerdings wird sich die Zahl der Sterbefälle durch Nachmeldungen

noch leicht erhöhen, sodass der Durchschnitt noch erreicht oder geringfügig

überschritten werden kann.

Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland

Phase der zeitweisen Übersterblichkeit scheint beendet

In der 12. Kalenderwoche (16. bis 22. März) starben nach Angaben des Robert

Koch-Instituts (RKI) 161 Personen, die zuvor laborbestätigt an COVID-19

erkrankt waren. Die gesamten Sterbefallzahlen lagen in dieser Woche noch im

Durchschnitt der vier Vorjahre. Von der 13. bis zur 18. Kalenderwoche (23. März

bis 3. Mai) hatten sich dagegen erhöhte Sterbefallzahlen gezeigt. In der 15.

Kalenderwoche (6. bis 12. April) war die Abweichung mit 2 371 Fällen

beziehungsweise 13 % über dem vierjährigen Durchschnitt am größten. Auch die

Zahl der COVID-19-Todesfälle erreichte mit 1 718 in dieser Woche ihren

Höchststand. Für die 19. Kalenderwoche sind nun keine auffällig erhöhten

Sterbefallzahlen mehr festzustellen. Die Phase einer zeitweisen

Übersterblichkeit scheint damit nach aktuellem Stand beendet. Insgesamt gab es

in den Kalenderwochen 12 bis 19 (16. März bis 10. Mai) 7 775

COVID-19-Todesfälle, während die gesamten Sterbefallzahlen mindestens 7 755

Fälle über dem Durchschnitt lagen.

Sterbefallzahlen 2020 in Deutschland seit der 12. Kalenderwoche (KW)

Gesamt-

zahl 2020 Differenz zum

Ø 2016-19 COVID-19

Todesfälle Relative Differenz Gesamtzahl 2020 zu…

Ø 2016-19 2016 2017 2018 2019

Quellen: Sterbefallzahlen insgesamt: Statistisches Bundesamt,

COVID-19-Todesfälle: Robert Koch-Institut (Stand 04.06.)

KW 12 19 579 +24 161 +0 % +4 % +11 % -14 % +3 %

KW 13 19 559 +620 598 +3 % +5 % +10 % -6 % +6 %

KW 14 20 461 +1 981 1 351 +11 % +12 % +20 % +2 % +10 %

KW 15 20 264 +2 371 1 718 +13 % +14 % +20 % +6 % +14 %

KW 16 19 028 +1 671 1 565 +10 % +13 % +14 % +6 % +6 %

KW 17 18 241 +834 1 135 +5 % +7 % +3 % +7 % +2 %

KW 18 17 515 +554 764 +3 % +4 % +2 % +4 % +3 %

KW 19 17 014 -300 483 -2 % -3 % -2 % -1 % -0 %

KW 12-19 151 661 +7 755 7 775 +5 % +7 % +10 % -0 % +5

%

Ausmaß der Übersterblichkeit war in Deutschland vergleichsweise gering

Im europäischen Vergleich war das Ausmaß der sogenannten Übersterblichkeit in

Deutschland vergleichsweise gering. Das Statistische Amt Frankreichs

beispielsweise weist für den Zeitraum vom 1. März bis zum 20. April gegenüber

2019 eine um 27 % erhöhte Sterblichkeit aus. Das nationale Statistische Amt

Italiens (Istat) berichtet sogar von einer um 49 % erhöhten Sterbefallzahl für

den März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Die

nationalen Statistischen Ämter Belgiens, Großbritanniens, der Niederlande,

Österreichs, Portugals, Schwedens, der Schweiz und Spaniens stellten ebenso

erhöhte Sterbefallzahlen fest. In vielen Ländern wurde der bisherige

Höchststand bereits überschritten. In einigen Ländern werden mittlerweile wie

in Deutschland keine erhöhten Sterbefallzahlen mehr beobachtet. Überhaupt keine

auffälligen Veränderungen zu den Vorjahren wurden bislang beispielsweise aus

Norwegen und Tschechien berichtet.

Die Angaben der hier genannten Staaten beruhen auf den jeweiligen nationalen

Methoden und zeitlichen Abgrenzungen der Daten. Zum Teil beziehen sie sich auf

das Meldedatum und nicht auf den tatsächlichen Todestag. Auch die Anteile

fehlender Meldungen sind unterschiedlich und hängen stark von der Nähe zum

aktuellen Datum ab.

Methodische Hinweise zu den Angaben für Deutschland:

Die Auswirkungen der bisherigen Entwicklung auf das gesamte Kalenderjahr 2020

lassen sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. Für eine abschließende

Einordnung der zeitweisen Übersterblichkeit muss der gesamte Jahresverlauf

betrachtet werden. Zudem müssen die Sterbefälle ins Verhältnis zur Bevölkerung

gesetzt werden, um beispielsweise auch den Alterungsprozess der Bevölkerung

adäquat miteinzubeziehen.

Eigene Auswertungen zum Jahresverlauf der Sterbefallzahlen sind auf Basis der

Sonderauswertung "Sterbefälle – Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten,

Altersgruppen und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2020" möglich. Für die

Jahre 2019 und 2020 werden erste vorläufige Daten dargestellt. Ein Durchschnitt

der Jahre 2016 bis 2019 beinhaltet folglich sowohl endgültige als auch

vorläufige Daten. Bei den vorläufigen Daten handelt es sich um eine reine

Fallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern

ohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.

Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und

Unterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind

aktuelle Aussagen zur Zahl der Sterbefälle mit einem Verzug von etwa vier

Wochen möglich. Durch die verzögerten Meldungen werden sich die vorliegenden

Ergebnisse für das Jahr 2020 noch leicht erhöhen.

Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag, nicht auf das

Meldedatum. Da die gemeldeten COVID-19-Todesfälle vom RKI ebenfalls nach

Sterbetag veröffentlicht werden, ist ein zeitlicher Vergleich mit den

vorläufigen Gesamt-Sterbefallzahlen möglich. Das RKI berücksichtigt bei dieser

Zählung ausschließlich Fälle, bei denen Alter, Geschlecht und Sterbedatum

bekannt sind.

Weitere Informationen zur Sonderauswertung der tagesgenauen Sterbefallzahlen

finden Sie auf der Themenseite "Sterbefälle und Lebenserwartung" sowie der

"Sonderseite "Corona-Statistiken" des Statistischen Bundesamtes.

Quelle: Destatis, 05.06.2020