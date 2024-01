Todesursachenstatistik NRW 2018 (IT.NRW).

zuvor (2017: 11 579 Personen). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen

als Statistisches Landesamt anlässlich des Weltnichtrauchertages (31. Mai 2020)

mitteilt, war diese Todesursache mit einem Anteil von 5,5 Prozent an allen

Sterbefällen die zweithäufigste Todesursache im Land. Das Durchschnittsalter

der an Lungen- und Bronchialkrebs Verstorbenen war mit 72 Jahren um sieben

Jahre niedriger als das aller Verstorbenen.



Tabellarische Daten der Grafik

Die Anteile der infolge von Lungen- und Bronchialkrebs Verstorbenen

entwickelten sich in den letzten zehn Jahren bei Männern und Frauen

unterschiedlich: Während der Anteil bei Männern von 8,6 Prozent im Jahr 2008

auf 7,0 Prozent im Jahr 2018 zurückging, war bei Frauen ein Anstieg von 3,7 auf

4,2 Prozent zu verzeichnen.

Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum ist der Konsum von Tabakwaren der

bedeutendste Risikofaktor für Krebserkrankungen. In welchem Maße sich dieser

Faktor auf die Anzahl der Sterbefälle auswirkt, lässt sich anhand des

vorliegenden Datenmaterials der amtlichen Statistik nicht beziffern.

Quelle: IT.NRW, 29.05.2020