Universitätsmedizin Essen setzt deutschlandweit erstmals einen PolarX-Kryoablations-Ballonkatheter bei Vorhofflimmern ein (Pressemitteilung).

In der Klinik für Kardiologie und Angiologie des Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrums der Universitätsmedizin Essen sind erstmals in Deutschland neue wie innovative PolarX-Kryoablations-Ballonkatheter bei Patienten mit Vorhofflimmern eingesetzt worden. Prof. Dr. Reza Wakili, Bereichsleiter der Rhythmologie und Experte für

Herzrhythmusstörungen, gelangen die ersten „Ablations Cases“ in Deutschland.

Es war mit Eingriffen in Rotterdam gleichzeitig der erste Einsatz in Europa.

„Ich gratuliere Prof. Reza Wakili und seinem Team mit den Oberärzten PD Dr.

Simon Kochhäuser und Dr. Johannes Siebermair. Das Team hat bereits acht

Patienten mit dem neuen Ballonsystem therapiert. Alle Ärzte sind mittlerweile

mit dem System vertraut und begeistert. Mit den

PolarX-Kryoablations-Ballonkathetern machen wir im Westdeutschen Herz- und

Gefäßzentrum der Universitätsmedizin Essen im Bereich der interventionellen

Rhythmologie einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne. Dass wir als erstes

Herzzentrum in Deutschland diese neue Generation der Kryoablation anwenden

können, macht uns stolz und ist ein Beweis für den hohen Stellenwert, den wir

in der Kardiologie in Deutschland haben“, sagt Prof. Dr. Tienush Rassaf,

Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Westdeutschen Herz- und

Gefäßzentrum. Die Herz- und Gefäßmedizin gehört zu den Versorgungs- und

Forschungsschwerpunkten der Universitätsmedizin Essen.

„Ich freue mich, dass wir bei erstmals bei unseren Patientinnen und Patienten

in der Universitätsmedizin Essen die PolarX-Ballon-Katheter erfolgreich

einsetzen konnten. Das System ist durchdacht, intuitiv und effizient. Es lässt

sich einfach handhaben und die Visualisierung ist sehr gut. Es ist, wie wenn

Sie vom normalen Fernsehen auf High Definition TV gehen. Die

PolarX-Ballon-Katheter sollen ab sofort als innovatives Therapieverfahren in

der interventionellen Rhythmologie regelmäßig zum Einsatz kommen und die

Versorgung bei Herzerkrankungen weiter verbessern. Es ist Anspruch, dass wir

unseren Patientinnen und Patienten immer die beste und innovativste Therapie

anbieten zu können“, sagt Prof. Dr. Reza Wakili, Bereichsleiter der

Ryhthmologie und Experte für Herzrhythmusstörungen im Westdeutschen Herz- und

Gefäßzentrum.

Herz- und Kreislauferkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland

und für etwa ein Drittel aller Todesfälle verantwortlich. Das Vorhofflimmern

ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Die Ablation gehört zu den

häufigsten Therapien in der Kardiologie. Durch die demographische Entwicklung

wird ihre Bedeutung zunehmen. Die behandelten Patienten in Essen haben beide

anfallsartiges, symptomatisches Vorhofflimmern, sind aber ansonsten herzgesund

und relativ jung. Sie repräsentieren die idealen Kandidaten für eine

Kryo-Ablation. Genau diese Patienten, die unter anfallsartigen

Herzrhythmusstörungen mit starken, belastenden Symptomen leiden und ansonsten

herzgesund sind, haben sehr gute Erfolgschancen.

Die Kryoablation wird in der Kardiologie unter anderem bei

Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Dabei wird das für die Rhythmusstörungen

verantwortliche Herzmuskelgewebe gezielt gekühlt und vereist, in dem die

Katheter-Spitzen auf deutlich unter null Grad heruntergekühlt werden. Der

Patient fühlt diese Kälte nicht. Nach der Behandlung sind die Herzmuskelzellen

durch die Kälte so verändert, dass sie die elektrischen Erregungen, die

ursächlich für die Rhythmusstörungen waren, nicht mehr leiten können.

Bei den Ablationen an der Universitätsmedizin Essen kam die

Smartfreeze-Kryo-Konsole der Firma Boston Scientific aus Ratingen zum Einsatz.

Dieses System dient dem elektrischen Mapping und der Kryoablation während einer

Pulmonalvenenisolation bei paroxysmalem Vorhofflimmern. Die Konsole nutzt

Distickstoffoxid zur Vereisung des Gewebes bis hin zur Nekrose. Das Kühlmedium

Distickstoffoxid nimmt im Kryo-Ballon des Katheters die Wärme aus dem

umgebenden Gewebe auf, kühlt ab und zerstört gleichzeitig, wie gewünscht, die

darin befindlichen Zellen. Mit der Vereisung kommt es so zur geplanten

transmuralen Gewebenekrose.

Universitätsmedizin Essen

Die Essener Universitätsmedizin umfasst das Universitätsklinikum Essen sowie

15 Tochterunternehmen, darunter die Ruhrlandklinik, das St. Josef Krankenhaus

Werden, die Herzchirurgie Huttrop und das Westdeutsche Protonentherapiezentrum

Essen. Die Essener Universitätsmedizin ist mit etwa 1.700 Betten das führende

Gesundheits-Kompetenzzentrum des Ruhrgebiets und seit 2015 auf dem Weg zum

Smart Hospital. 2019 behandelten unsere 8.500 Beschäftigten rund 74.000

stationäre und 300.000 ambulante Patientinnen und Patienten. Mit dem

Westdeutschen Tumorzentrum, einem der größten Tumorzentren Deutschlands, dem

Westdeutschen Zentrum für Organtransplantation, einem international führenden

Zentrum für Transplantation, in dem unsere Spezialisten mit Leber, Niere,

Bauchspeicheldrüse, Herz und Lunge alle lebenswichtigen Organe verpflanzen,

sowie dem Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum, einem überregionalen Zentrum

der kardiovaskulären Maximalversorgung, hat die Universitätsmedizin Essen eine

weit über die Region reichende Bedeutung für die Versorgung von Patientinnen

und Patienten. Wesentliche Grundlage für die klinische Leistungsfähigkeit ist

die Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen mit

ihrer klaren Schwerpunktsetzung in Onkologie, Transplantation,

Herz-Gefäß-Medizin, sowie den übergreifenden Forschungsschwerpunkten

Immunologie, Infektiologie und Translationale Neuro- und

Verhaltenswissenschaften.

Quelle: Pressemitteilung, 16.07.2020