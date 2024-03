Väter von Erstgeborenen sind im Schnitt 33,2 Jahre alt

Im Jahr 2020 waren Väter im Durchschnitt 33,2 Jahre alt, wenn die Mutter ihr erstes Kind zur Welt brachte (Destatis).

Im Jahr 2020 waren Väter im Durchschnitt 33,2 Jahre alt, wenn die Mutter ihr erstes Kind zur Welt brachte. Das Durchschnittsalter der Väter in Deutschland ist damit in den vergangenen fünf Jahren fast kontinuierlich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) aus Anlass des Vatertages am 26. Mai

mitteilt. 2015 lag das durchschnittliche Alter der Väter von Erstgeborenen noch bei 32,8 Jahren.

[...]

Väter sind zudem im Schnitt älter als Mütter, wenn diese ihr erstes Kind

bekommen. Bei Müttern Erstgeborener lag das Durchschnittsalter zuletzt bei 30,2

Jahren – der Altersunterschied zwischen den Elternteilen betrug also drei

Jahre. Das höhere Alter der Väter zeigt sich auch beim Blick auf die Verteilung

nach Altersgruppen: Von den knapp 360 000 Erstgeborenen der Mütter hatten 12,0

% einen Vater im Alter von 40 Jahren oder älter und 2,9 % eine Mutter in diesem

Alter. Bei 1,5 % der Erstgeborenen war der Vater 50 Jahre oder älter.

Methodischer Hinweis:

Die Angaben zum Alter des Vaters beim ersten Kind beziehen sich auf die

Geburtenfolge im Leben der Mutter. Für Väter liegen keine Angaben zur Folge der

eigenen Kinder vor.

Für rund 26 500 erstgeborene Kinder der Mutter fehlten außerdem im Jahr 2020

die Angaben zum Alter des Vaters. Diese Fälle wurden mit Hilfe speziell

entwickelter Methoden berücksichtigt, um Verzerrungen in der Altersverteilung

zu vermeiden.

Quelle: Destatis, 24.05.2022