Verletzungen und Vergiftungen waren 2016 häufigste Todesursache bei den unter 35-Jährigen (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

In Sachsen-Anhalt waren 2016 Verletzungen und Vergiftungen mit 30,6 % die häufigste Todesursache bei den unter 35-Jährigen, zum überwiegenden Teil unfallbedingt (48 Verstorbene). Insgesamt verstarben in dieser Altersgruppe 192 männliche und 86 weibliche Personen,

darunter jede 10. Person an einem Krebsleiden und jede/-r 13. an Krankheiten des Kreislaufsystems.

Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt weiter mitteilt verstarben nach

Ergebnissen der Todesursachenstatistik 15 701 Männer und 15 752 Frauen. Das

waren insgesamt 916 Personen bzw. 2,8 % weniger als 2015.

Die Haupttodesursachenklasse stellten 2016 - wie auch in den Jahren zuvor - mit

43,4 % aller Todesfälle die Krankheiten des Kreislaufsystems. Daran starben

insgesamt 6 162 Männer und 7 480 Frauen.

Allein an ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt,

verstarben 5 591 Personen. Herzinfarkt führte bei wesentlich mehr Männern (1

282 Sterbefälle) als Frauen (850 Sterbefälle) zum Tode. Dagegen waren von

zerebrovaskulären Erkrankungen, wozu auch Schlaganfälle gerechnet werden,

deutlich mehr Frauen (1 166 Sterbefälle) als Männer (799 Sterbefälle)

betroffen.

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die Tumoren mit 26,1 % (4 627

Männer, 3 752 Frauen) vertreten, darunter mit 25,3 % an allen Todesfällen die

bösartigen Neubildungen („Krebs“).

Mit 1 586 Verstorbenen bzw. 5,0 % aller Sterbefälle folgten an 3. Stelle die

Krankheiten des Atmungssystems. Krankheiten des Verdauungssystems waren Ursache

für 1 519 Sterbefälle (4,8 % aller Todesfälle). Auffällig sind

Leberkrankheiten, da der männliche Personenanteil aller an diesem Leiden

Verstorbenen (731 Sterbefälle) 2/3 ausmachte. Von den Krankheiten der Leber

waren 7 von 10 alkoholbedingt.

Die Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten folgten mit 1 454

Todesfällen bzw. 4,6 % aller Verstorbenen an 5. Stelle. Diese Klasse wurde

insbesondere von der Todesursache Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") mit 1

182 Verstorbenen geprägt.

Die Zahl derer, die an einem nichtnatürlichen Tod verstarben, sank leicht auf 1

177 Sterbefälle. Das entsprach einem Anteil von 3,7 % aller im Berichtsjahr

Verstorbenen. Dabei erlagen mit 752 Sterbefällen deutlich mehr Männer als

Frauen an Verletzungen und Vergiftungen.

Die Haupttodesursache in der Altersgruppe der über 75-jährigen Männer und

Frauen waren die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 50,9 %, gefolgt von den

Neubildungen mit 20,5 % und den Krankheiten der Atmungsorgane mit 5,1 %. Bei

den unter 75-Jährigen waren hingegen die Neubildungen mit 37,7 % die

Haupttodesursache. Erst an 2. Stelle folgten hier mit 27,4 % die Krankheiten

des Kreislaufsystems. Mit einem Anteil von 7,6 % rangierten hier die

Krankheiten des Verdauungssystems an 3. Stelle.

Weitere Informationen zum Thema Todesursachen sind im Internetangebot des

Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt verfügbar.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 19.12.2018