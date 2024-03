Vernetzte Versorgung gegen Corona-Mutationen: Zeitlich befristete Zentrums-Zuschläge für telemedizinische Kooperationen (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Das in Spezialkliniken der Herz- und Lungenmedizin inzwischen vorhandene Expertenwissen bei der intensivmedizinischen Versorgung von Corona-Patientinnen und -Patienten soll dank digitaler Kooperationen künftig stärker von allgemeinen Krankenhäusern genutzt werden können. Um das Expertenwissen in der

Breite verfügbar zu machen, hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) heute die

Voraussetzung für die Finanzierung solcher telemedizinischen Beratungen bei der

Versorgung von Corona-Kranken beschlossen. Bis zum Jahresende erweiterte er die

sogenannten Zentrumszuschläge auch auf Konsiliarleistungen von Spezialkliniken,

die in einem intensivmedizinischen digital-gestützten Versorgungsnetzwerk

(IDV-Zentren) eingebunden sind und bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen.

Mit Hilfe von Audio-Videoübertragung in Echtzeit sollen gemeinsame virtuelle

Behandlungen, interdisziplinäre Konsultationen und Fallbesprechungen zwischen

allgemeinen und spezialisierten Krankenhäusern möglich werden. Patientinnen und

Patienten, die sich mit dem Coronavirus oder einer Corona-Mutation infiziert

haben, könnten so in weniger hochspezialisierten Kliniken vor Ort bleiben,

würden aber zugleich vom Expertenwissen profitieren.

„Derzeit beobachten wir mit Erleichterung, dass sich die Infektionslage

entspannt: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt und auch die

Sieben-Tage-Inzidenz ist rückläufig. Das ist eine gute Entwicklung, darf uns

angesichts der in Deutschland bereits nachgewiesenen Virus-Mutationen jedoch

nicht sorglos werden lassen. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen, um

möglicherweise auch extrem komplexe Krankheitsverläufe bei einer Infektion mit

einer Corona-Mutation bestmöglich in der Fläche behandeln zu können. Aus den

Erfahrungen unserer europäischen Nachbarstaaten wissen wir, wie schnell sich

Virus-Mutationen verbreiten, wie dann die Patientenzahlen auf den

Intensivstationen rasant steigen und welche Anforderungen das an das jeweilige

Gesundheitssystem stellt. Mit Hilfe der Telemedizin bauen wir eine Brücke

zwischen dem Expertenwissen und den Behandlern vor Ort. So kann bei Bedarf das

intensivmedizinische Spezialwissen in Diagnostik und Therapie von Fachkliniken

auch in der Breite von allgemeinen Krankenhäusern für die Patientenversorgung

genutzt werden. Damit dieses Potential strukturiert und qualitätsgesichert

abgerufen und auch über Zentrumszuschläge finanziert werden kann, legen wir

heute die Basis. Denn diese telemedizinischen Beratungen konnten bisher in der

Regel nicht abgerechnet werden“, so Prof. Josef Hecken, unparteiischer

Vorsitzender des G-BA.

Zuschlag für digitales Netzwerk bis zum Jahresende 2021

Krankenhäuser, die als Zentren besondere Aufgaben bei der Patientenversorgung

wahrnehmen, können hierfür seit 2020 finanzielle Zuschläge zuzüglich zu den

Fallpauschalen erhalten. Der G-BA definiert in den Zentrums-Regelungen, was

unter diesen besonderen Aufgaben zu verstehen ist und legt fachbereichsbezogen

Qualitätsanforderungen fest.

Im Fall des intensivmedizinischen digital-gestützten Versorgungsnetzwerks

(IDV-Zentren) müssen die Spezialkrankenhäuser z. B. eine besondere

telemedizinische Kompetenz und Ausstattung vorweisen, Erfahrungen in der

Versorgung von coronainfizierten Patientinnen und Patienten belegen können

sowie eine Expertise bei der Langzeitbeatmung (mehr als 48 Stunden). Über

praktische Details der Kooperationsmöglichkeiten informieren die

Spezialkliniken, die entweder bereits als ausgewiesene Zentren im Sinne der

G-BA-Richtlinie gelten oder die hier geforderten Qualitätsanforderungen

erfüllen. Zuschlagsberechtigt sind jene Leistungen, die sich nicht einem

einzelnen Krankenhausfall des Zentrums zuordnen lassen und daher nicht über

DRG-Fallpauschalen abgerechnet werden können.

Die IDV-Zentren-Zuschläge ergänzen befristet für das Budgetjahr 2021 die

bisherigen Zentrumsbeschlüsse des G-BA. Die aktuelle Änderung der

Zentrums-Regelungen tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in

Kraft.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 18.02.2021