Vollstationäre Versorgung im Jahr 2020 erheblich durch COVID-19 beeinflusst

Aktuelle Ergebnisse der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) zeigen, wie stark sich die Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf die vollstationäre Versorgung in Hessen ausgewirkt hat: In den allgemeinen Krankenhäusern sank die Zahl der vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten

in fast allen Fachabteilungen deutlich. Mit einer nachgewiesenen COVID-19-Infektion wurden 14 200 Hessinnen und Hessen vollstationär behandelt.

Zwei Drittel von ihnen waren 60 Jahre oder älter.

Die Corona-Pandemie hat die vollstationäre Versorgung in Hessen im Jahr 2020

erheblich beeinflusst. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl vollstationär

behandelter Patientinnen und Patienten in hessischen allgemeinen Krankenhäusern

um 180 400 Fälle oder 12,5 Prozent ab. Dies berichtet das Hessische

Statistische Landesamt nach ersten Ergebnissen der fallpauschalenbezogenen

Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) 2020.

Rückgang in fast allen Fachabteilungen

Nahezu jede Fachabteilung war von rückläufigen Fallzahlen betroffen. Die

stärkste absolute Abnahme verzeichnete die Innere Medizin mit einem Minus von

56 900 vollstationären Fällen (13,2 Prozent). In der Allgemeinen Chirurgie lag

die Fallzahl um 37 400 (15,6 Prozent) niedriger als im Vorjahr. In der

Fachabteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe gab es 12 000 Patientinnen (7,7

Prozent) weniger. Den höchsten prozentualen Rückgang meldete die

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde: Hier nahmen die Fallzahlen um 23,0 Prozent

ab, was 9 000 Personen entsprach.

Lediglich in der Nephrologie, der Neonatologie und der Nuklearmedizin stiegen

die Fallzahlen – bei verhältnismäßig geringer Grundgesamtheit – leicht an. In

der Orthopädie (einschließlich der Fachabteilung Orthopädie und

Unfallchirurgie) blieb die Anzahl der vollstationär behandelten Patientinnen

und Patienten im Vorjahresvergleich konstant.

Es ist anzunehmen, dass die deutliche Abnahme der Fallzahlen zumindest in

weiten Teilen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist: Planbare und nicht

akute Behandlungen wurden aufgrund der Pandemie-Lage ausgesetzt oder

verschoben.

COVID-19-Infektionen

Mit der Diagnose einer gesicherten COVID-19-Infektion wurden 14 200 hessische

Bürgerinnen und Bürger vollstationär behandelt, davon 7 600 Männer und 6 600

Frauen. Dies entspricht einem Anteil von 0,2 Prozent an der hessischen

Gesamtbevölkerung.

Lediglich rund 900 oder 6,2 Prozent dieser Patientinnen oder Patienten waren

jünger als 30 Jahre. Dagegen waren fast zwei Drittel 60 Jahre oder älter: In

der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen gab es mit 5 000 Erkrankten die

meisten Fälle. Sie machten 34,9 Prozent aller Patientinnen und Patienten aus,

die mit oder wegen einer COVID-19-Infektion im Jahr 2020 vollstationär in den

allgemeinen Krankenhäusern in Deutschland behandelt wurden. Knapp 4 400

Menschen (30,6 Prozent) waren 80 Jahre oder älter. Die übrigen 4 000

Patientinnen und Patienten (28,2 Prozent) mit einer COVID-19 Diagnose waren

zwischen 30 und 59 Jahre alt.

Starker Anstieg der COVID-19-Fallzahlen zum Jahresende

Die meisten Behandlungen hessischer Patientinnen und Patienten mit oder wegen

einer COVID-19-Infektion im Jahr 2020 wurden in den Monaten November (4 800

Fälle), Dezember (3 900 Fälle) und Oktober (2 300 Fälle) gezählt. In den

Monaten Januar (kein Fall), Februar (15 Fälle), Juni (gut 100 Fälle) und Juli

(knapp 200 Fälle) wurden die wenigsten Fallzahlen erfasst. Dabei ist zu

beachten, dass die Zahl der in den späten Jahresmonaten wegen COVID-19

vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten tatsächlich höher ist, da

sich Behandlungszeiten naturgemäß auch über den Jahreswechsel erstrecken (sog.

Überlieger). Da die Datengrundlage nur Entlassungen im Berichtsjahr umfasst,

fließen diese Fälle erst im Folgejahr in die Statistik ein.

Offenbach mit dem höchsten Fallzahlen-Index

Gemessen an der jeweiligen jahresdurchschnittlichen Zahl der Einwohnerinnen und

Einwohner hatte die Stadt Offenbach am Main im Jahr 2020 hessenweit den

höchsten Anteil vollstationärer Behandlungsfälle mit COVID-19 aufzuweisen. Er

betrug 361 Fälle je 100 000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner. Den zweithöchsten

Fallzahlen-Index verzeichnete der Odenwaldkreis mit 318, gefolgt vom

Main-Kinzig-Kreis mit 291 Fällen je 100 000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner. Für

den Lahn-Dill-Kreis wurde mit 137 der niedrigste Index erfasst. Auf die

Gesamtbevölkerung hochgerechnet, wurden 226 von 100 000 hessischen

Einwohnerinnen bzw. Einwohnern im Jahr 2020 mit gesicherter COVID-19-Diagnose

vollstationär in allgemeinen Krankenhäusern behandelt.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Tabelle „Vollstationäre hessische

Patientinnen und Patienten mit der Diagnose ‚U07.1 G COVID-19, Virus

nachgewiesen‘ in allgemeinen Krankenhäusern 2020 nach Wohnort“ sowie „Aus

hessischen Krankenhäusern 2019 und 2020 entlassene vollstationäre Patientinnen

und Patienten (einschl. Sterbe- und Stundenfälle) nach Fachabteilungen“.

Hinweis:

Die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik = Diagnosis

Related Groups) weist neben soziodemographischen Merkmalen der Patientinnen und

Patienten insbesondere die Erkrankungsart, Operationen und Prozeduren,

Verweildauer, Fachabteilung sowie Art und Umfang der abgerechneten

Fallpauschalen nach. Die Statistik umfasst alle Krankenhäuser, die ihre

Leistungen nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich

des § 1 KHEntgG unterliegen.

Die Zahlen zu den vollstationären Patientinnen und Patienten nach

Fachabteilungen beziehen sich auf die hessischen Krankenhäuser, während sich

die Zahl der vollstationären Patientinnen und Patienten mit der Diagnose ‚U07.1

G COVID-19, Virus nachgewiesen‘ ausschließlich auf hessische Bürgerinnen und

Bürger bezieht, die in Hessen und im übrigen Deutschland in Krankenhäusern

versorgt wurden.

05.10.2021