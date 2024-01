Coronavirus: Vorabveröffentlichung von Teilen des Handbuchs Krankenhausalarm- und -einsatzplanung (KAEP) als Unterstützung für Krankenhäuser (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), PDF, 8 MB).

Als Unterstützung für Krankenhäuser in der aktuellen COVID-19-Situation stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf seiner Website Teile des geplanten Handbuchs Krankenhausalarm- und -einsatzplanung (KAEP) vorab zum Download bereit. Die Teilveröffentlichung konzentriert sich auf Empfehlungen

zur Erstellung von Alarm- und Einsatzplanungen für Kliniken, zu Strukturen und Prozessen sowie zur

Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten oder Erkrankten (MANV).

Zusätzlich finden sich auf der BBK-Website aktuelle

COVID-19-Planungsempfehlungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft

Krankenhaus-Einsatzplanung (DAKEP) sowie eine Checkliste „Pandemie für

Krankenhäuser“ von Berliner Experten. Die Veröffentlichung des kompletten

Handbuchs ist im weiteren Verlauf des Jahres 2020 geplant.

BBK-Präsident Christoph Unger begründete die Maßnahme: „Die aktuelle

Corona-Pandemie zeigt mit Nachdruck, wie wichtig die Vorbereitung von

Krankenhäusern auf mögliche Gefahren- und Schadenslagen ist. Deshalb haben wir

uns für die Vorabveröffentlichung maßgebender Bestandteile des Handbuchs

entschieden. Sie können Kliniken auch noch in der jetzigen Situation wichtige

Hilfestellung geben. Dabei ist das Handbuch ausdrücklich kein Musteralarmplan,

sondern versteht sich als Handlungsempfehlung und Hilfestellung des Bundes für

Krankenhausbetreiber.“

Aufrechterhaltung der Funktionalität auch bei Schadenslagen

Mithilfe des Handbuchs sollen Krankenhausbetreiber in die Lage versetzt werden,

eigenständig und systematisch einen Notfallplan für ihre jeweilige Einrichtung

zu erarbeiten. Ziel ist es, die Kapazitäten und die Funktionalität der

Krankenhäuser auch in Schadenslagen aufrecht halten zu können. Selbst bei

Eintritt eines größeren Notfalls sollen so reibungslose Abläufe sowohl

innerhalb der Krankenhäuser als auch in der Zusammenarbeit mit beteiligten

Behörden und Organisationen der Gefahrenabwehr ermöglicht werden.

An der Erstellung des Handbuchs waren neben dem BBK die Deutsche

Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus-Einsatzplanung (DAKEP) und die Deutsche

Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) beteiligt. Ferner floss Expertenwissen

aus den Bundesländern, aus weiteren medizinischen Fachgesellschaften wie etwa

der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA)

und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin (DGAI)

sowie weiterer KAEP-Fachleute in das Handbuch ein.

Bund baut auf einheitlicher KAEP auf

Die Vorbereitung der Krankenhäuser auf mögliche Gefahren- und Schadenslagen

fallen in den gesetzlichen Verantwortungsbereich der Länder. Ungeachtet dessen

ist der Bund an einer möglichst einheitlichen Krankenhausalarm- und

-einsatzplanung interessiert. Hintergrund ist, dass der Zivilschutz – also der

Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall – wiederum auf den

friedensmäßigen Vorhaltungen der Länder für Schadensereignisse und

Katastrophenlagen aufbaut. Eine bundesweit möglichst solide aufgestellte

Krankenhausalarm- und -einsatzplanung in Friedenszeiten bildet daher die Basis

für die Planungen des Bundes für die Versorgung von Verletzten im Zuge

kriegerischer Auseinandersetzungen oder Notfällen von bundesweiter Tragweite.

