Vorläufige Ergebnisse der Todesursachenstatistik für das 1. Halbjahr 2021 (Statistikamt Thüringen).

An Covid-19 verstarben über 2 400 Thüringerinnen und Thüringer. Im 1. Halbjahr 2021 verstarben nach vorläufigen Ergebnissen der Statistik der Sterbefälle. 17 587 Thüringer Bürgerinnen und Bürger. Das waren 2 917 Personen bzw. 19,9 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2020. Dem Thüringer Landesamt für Statistik zufolge erlag nach vorläufigen Angaben

der Todesursachenstatistik der Großteil der Verstorbenen im 1. Halbjahr 2021 (6 219 Menschen bzw. 35,4 Prozent) einer Krankheit des Kreislaufsystems. Die zweithäufigste Todesursache von Januar bis

Juni 2021 war mit 3 320 Fällen bzw. einem Anteil von 18,9 Prozent eine

Neubildung von Körpergewebe. Darunter erlagen 97,4 Prozent bzw. 3 233

Thüringerinnen und Thüringer einer bösartigen Neubildung.

An Covid-19 starben in den ersten 6 Monaten des Jahres 2021 den vorläufigen

Ergebnissen der Todesursachenstatistik zufolge insgesamt 2 441 Thüringerinnen

und Thüringer (13,9 Prozent). Hierbei wurde COVID-19 nach Angaben auf dem

Totenschein als sogenanntes Grundleiden kodiert. Darunter waren 98,0 Prozent

(2 393 Menschen) labordiagnostisch nachgewiesene (ICD U07.1) und 0,5 Prozent

(11 Menschen) klinisch-epidemiologisch (ICD U07.2) bestätigte Fälle. In

weiteren 589 Fällen wurde COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben, welche

nicht ursächlich für den Tod gewesen ist. Der Großteil, 1 240 Fälle bzw.

40,9 Prozent, der COVID-19-Sterbefälle bei denen das Virus als Grundleiden

oder Begleiterkrankung signiert wurde, ist im Berichtsmonat Januar 2021

zu verzeichnen.

Das Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlicht zur Pressemitteilung 2

neue Internettabellen – darunter eine zu vorläufigen Ergebnissen – mit

monatlichen Daten zur Todesursachenstatistik. Die Monatsberichte mit

vorläufigen Daten werden fortlaufend revidiert und vervollständigt, sobald

für mindestens 90 Prozent der Sterbefälle die Todesursachen plausibel kodiert

sind.

Verbreitung der Pressemitteilung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Statistik

Grundsatzfragen und Presse

Kontakt:

Telefon 03 61 57 331-91 10 / 91 13

Telefax 03 61 57 331-96 98

presse@statistik.thueringen.de

www.statistik.thueringen.de

www.twitter.com/statistik_tls

Postanschrift:

Thüringer Landesamt für Statistik

Postfach 90 01 63

99104 Erfurt

Bitte beachten:

Zum endgültigen Ergebnis sind Veränderungen an den Daten zu erwarten.

Hintergrund ist, dass zeitlich verzögerte Nachmeldungen, der spätere Versand

von Todesbescheinigungen und Korrekturen

zum Stichtag der Auswertung noch nicht vorlagen. In die Auswertung der

Todesursachen in den Monaten Januar 2021 bis Juni 2021 sind 99,0 Prozent der

Sterbefälle eingegangen. Die endgültigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik

2021 liegen voraussichtlich Ende des 3. Quartals 2022 vor.

COVID-19-Sterbefälle werden auf 2 Meldewegen erfasst: zum einen über die

amtliche Todesursachenstatistik, zum anderen über die Meldepflichten nach dem

Infektionsschutzgesetz (IfSG). Das Robert Koch-Institut (RKI) und die

Landesgesundheitsbehörden veröffentlichen COVID-19-Sterbefallzahlen nach dem

IfSG. Zwischen den beiden Statistiken kann es verfahrenstechnisch bedingt zu

Diskrepanzen bezüglich der COVID-19-Sterbefälle kommen. Ein Vergleich dieser

beiden Statistiken ist daher nur eingeschränkt möglich.

Quelle: Statistikamt Thüringen, 14.01.2022