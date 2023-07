Zahl der Geburten war im August 2021 auf Vorjahresniveau (IT.NRW).

Im August 2021 wurden in Nordrhein-Westfalen mit 15 469 in etwa so viele Kinder geboren wie ein Jahr zuvor. Düsseldorf (IT.NRW). Im August 2021 wurden in Nordrhein-Westfalen 15 469 Kinder geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag die Geburtenzahl

damit in etwa auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats (August 2020: 15 451 Geburten). Im Vergleich zum Vormonat war die Zahl der Geburten um 3,5 Prozent niedriger (Juli 2021: 16 027

Geburten).



Tabellarische Daten der Grafik

In den Monaten von Januar bis August des Jahres 2021 kamen in

Nordrhein-Westfalen insgesamt 114 875 Kinder zur Welt, das waren 0,9 Prozent

mehr Geburten als in den ersten acht Monaten des Jahres 2020 (damals: 113 807

Geburten).

Quelle: IT.NRW, 15.11.2021