Zahl der Geburten waren in NRW im November 2020 auf Vorjahresniveau (IT.NRW).

Im November 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen 13 194 Kinder geboren. Düsseldorf (IT.NRW). Im November 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen 13 194 Kinder geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das etwa gleich viele Neugeborene wie im November 2019 (damals: 13 357). Die Zahl der Geburten

schwankt im Jahresverlauf: In den Sommermonaten erblicken in der Regel mehr Kinder das Licht der Welt als im Winter. Auch für 2020 war diese Entwicklung zu beobachten. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 23.02.2021