Zahlen, Daten und Fakten 2019 - Volkskrankheit Diabetes (IKK, PDF, 1 MB).

Bereits zum zehnten Mal ist die „Zahlen, Daten und Fakten“-Broschüre des IKK e.V., der Interessenvertretung der Innungskrankenkassen, aktuell erschienen. In einem großen Datenteil

widmet sich die Broschüre wichtigen Zahlen rund um die

gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und weist langfristige Trends auf: Wie

entwickelt sich die Einnahmenstruktur der GKV seit 2009? Wie gestalten sich die

Leistungsausgaben bei den Innungskrankenkassen bzw. ihren Mitbewerbern? Wie

hoch sind die Fondszuweisungen zur Deckung der Leistungsausgaben je Kassenart

seit 2010? Das 56-seitige, aktualisierte und erweiterte Kompendium

berücksichtigt die neuesten Daten aus dem Jahr 2018. Es richtet sich an Akteure

des Gesundheitswesens, Politik- und Medienvertreter sowie an der Branche

Interessierte.

Schwerpunktthema der Broschüre ist in diesem Jahr das Thema „Volkskrankheiten“,

das die Innungskrankenkassen schon im Rahmen ihrer 20. Plattform Gesundheit am

3. April 2019 vertieft haben. „Die Innungskrankenkassen sehen einen großen

Handlungsbedarf bei der richtigen Versorgung von Volkskrankheiten“, sagt Jürgen

Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V. Volkskrankheiten seien nicht nur eine

bedeutsame Gefahr für die Versicherten, warnt Hohnl, sondern den durch

Krankheitsausfall entstehenden Produktivitätsverlusten stünden auch enorme

Therapiekosten gegenüber. Die Innungskrankenkassen setzen sich bei der

Bekämpfung von Volkskrankheiten dafür ein, neue Ansätze in Prävention und

Versorgung zu bestreiten, etwa durch Stärkung der Gesundheitskompetenz,

strukturierten DMP-Ansätzen, Online-Beratungen sowie Patientenschulungen.

„Schließlich sehen wir auch die Notwendigkeit, alle bei der Versorgung von

Patienten beteiligten Akteure besser zu vernetzen: Eine stärkere Verknüpfung

der stationären und ambulanten Versorgung sowie eine bessere Kooperation der

ärztlichen, pflegerischen und gesundheitshandwerklichen Berufsgruppen wären ein

geeignetes Instrument, um die Versorgung für die Betroffenen effektiv zu

verbessern“, fordert der IKK e.V.-Geschäftsführer.

Mit der „Zahlen, Daten und Fakten“-Broschüre liefert die Interessenvertretung

der Innungskrankenkassen fundiertes Datenmaterial. „Verlässliche Beurteilungen

und Entscheidungen müssen auf der Basis von Fakten getroffen werden – mit

unserer Broschüre wollen wir einen Beitrag dazu leisten“, erklärt Hohnl.

