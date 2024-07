ZI Trendreport: Veränderung der vertragsärztlichen Leistungsinanspruchnahme während der COVID‐Krise

Veränderung der vertragsärztlichen Leistungsinanspruchnahme während der COVID‐Krise: Tabellarischer Trendreport (Zentralinstitut f. d. kassenärztliche Versorgung).

Deutlicher Anstieg der Fallzahlen in der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie // Früherkennungsuntersuchungen trotz COVID-19-Pandemie auf hohem Niveau. Zi-Trendreport zeigt Versorgungsauffälligkeiten im ersten Corona-Halbjahr 2021. Infektionsschutzmaßnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie führten wie

schon 2020 auch im ersten Halbjahr 2021 zu einer geringeren Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen. So lagen die Fallzahlen über alle Fachgruppen hinweg aufgrund der

vierten Pandemiewelle in den ersten Monaten dieses Jahres unter den Werten von

2019 (-14,9 Prozent im Januar bzw. -12 Prozent im Februar). Auch im April und

Mai lagen die Gesamtfallzahlen noch unter Vorjahresniveau; erst im Juni

erreichten diese annähernd wieder das Niveau von vor der Pandemie aus dem Jahr

2019 (-1,9 Prozent).

Auffällig stark hat sich die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Bereich der

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie entwickelt. Diese lag sogar 8 Prozent

über der vorpandemischen Vergleichsperiode der ersten sechs Monate 2019. Im

Juni 2021 lagen die Fallzahlen hier sogar 37 Prozent über denen des Juni 2019.

Auch bei den Kinder- und Jugendärzten zeigten sich zum Ende des zweiten

Quartals mit einem Plus von 39,6 Prozent starke Nachholeffekte. Insgesamt

blieben die Fallzahlen mit persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt in der

pädiatrischen Versorgung jedoch um 13,2 Prozent hinter denen des ersten

Halbjahres 2019 zurück. Bei den Hausärzten lag das Minus insgesamt bei 5,4 bei

den Fachärzten bei 2,1 Prozent.

Das sind die zentrale Ergebnisse des heute vom Zentralinstitut für die

kassenärztliche Versorgung (Zi) veröffentlichten Trendreports zur Entwicklung

der vertragsärztlichen Leistungen im ersten Halbjahr 2021. „Die starke Zunahme

bei der kinder- und jugendpsychotherapeutischen Versorgung gibt Anlass zur

Besorgnis und muss eng monitoriert werden. Lange Zeit lag der Fokus der

öffentlichen Aufmerksamkeit auf den schwer erkrankten COVID-19-Patientinnen und

-Patienten sowie den vulnerablen Gruppen. Weil es bei Kindern und Jugendlichen

kaum schwere Verläufe gab, befanden sie sich lange unterhalb des politischen

und gesellschaftlichen Radars. Die offenbar pandemiebedingten massiven

psychischen Belastungen der unter 18-Jährigen machen sich jetzt zunehmend in

der ambulanten Versorgung bemerkbar“, sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr.

Dominik von Stillfried.

Sichtbar werde der Einsatz der Arztpraxen aber auch bei den für die

Gesundheitsprävention so wichtigen Früherkennungsuntersuchungen, so von

Stillfried weiter: „Ungeachtet der zahlreichen Einschränkungen im medizinischen

Versorgungsalltag haben die Vertragsärztinnen und -ärzte auch unter

Pandemiebedingungen weiterhin unter Hochdruck geliefert. Im Vergleich zu 2019

sind im ersten Halbjahr 2021 vor allem Früherkennungsuntersuchungen für Kinder

im Plus (5,7 Prozent), Mammographie-Screening (8,6 Prozent) und die

Früherkennungskoloskopie (9,4 Prozent). Lediglich das Hautkrebsscreening hat

weiter um 14,3 Prozent im Vergleich zu 2019 nachgegeben.“

Gleichzeitig setzte sich der schon 2020 beobachtete rückläufige Trend im

Notfall- und Bereitschaftsdienst 2021 weiter fort. „Wir gehen davon aus, dass

diese Fallzahlrückgänge vor allem mit einer pandemiebedingten Verminderung

sonstiger Akutfälle zusammenhängen. Hier sehen wir einen regelrechten Einbruch

bei der Inanspruchnahme. Unsere Daten zeigen Rückgänge in Höhe von 18 Prozent

gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Der Effekt ist damit noch deutlicher als im

ersten Halbjahr 2020“, erklärte der Zi-Vorstandsvorsitzende.

Während die Zahl der Behandlungsfälle mit persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt

von Januar bis Juni 2021 im Vergleich zu 2019 insgesamt gesunken ist, sind die

Fälle mit telefonischer Beratung und Kontakte per Videosprechstunde im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter angestiegen. So wurden in diesem

Zeitraum fast 4,1 Millionen telefonische Beratungen vorgenommen; das waren fast

1,4 Millionen mehr als im selben Zeitfenster 2019. Hinzu kamen weitere gut 1

Million Stunden für telefonische Beratung, die über die im ersten Halbjahr 2021

zeitweise in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommenen Zuschläge

vergütet wurden.

Mit insgesamt knapp 2,6 Millionen Videosprechstunden sind diese im ersten

Halbjahr 2021 ebenfalls häufiger angeboten worden als im selben Zeitraum 2019

oder 2020 (+2.256.591 gegenüber 2019 und +785.289 gegenüber 2020). Allerdings

ist ab März 2021 eine abnehmende Tendenz zu erkennen.

Im ersten Halbjahr 2021 gab es insgesamt rund 13,3 Millionen Behandlungsanlässe

wegen des klinischen Verdachts oder des Nachweises einer SARS-CoV-2-Infektion.

Dabei sind in dieser Zeit rund 5,65 Millionen PCR-Tests auf SARS-CoV-2

vertragsärztlich abgerechnet worden.

Für den aktuellen Trendreport wurden dem Zi von 16 der 17 Kassenärztlichen

Vereinigungen aggregierte Informationen aus den Abrechnungsdaten des Zeitraumes

erstes Quartal 2019 bis erstes Quartal 2021 sowie Frühinformationen aus den

Abrechnungsdaten des zweiten Quartals 2021 übermittelt. Die Daten wurden auf

die Frage hin ausgewertet, wie sich die Fallzahlen und die Anzahl abrechnender

Ärzte sowie die Häufigkeiten bestimmter Leistungskategorien im Jahr 2020 und

2021 im Vergleich zum Jahr 2019 verändert haben. Der Bericht knüpft an die

Ergebnisse des Zi-Trendreports zu den ersten vier Quartalen 2020 an.

Quelle: Zentralinstitut f. d. kassenärztliche Versorgung, 27.10.2021