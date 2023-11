Zusammengefasste Geburtenziffer in Bayern im Jahr 2021 bei 1,61 Kindern je Frau

Zusammengefasste Geburtenziffer in Bayern 2021 mit dem höchsten Wert seit 1972 (Statistikamt Bayern).

Mit 1,61 Kindern je Frau erreicht die zusammengefasste Geburtenziffer (engl.

Total Fertility Rate; TFR) in Bayern im Jahr 2021 den höchsten Wert nach 1972.

Eine höhere durchschnittliche Kinderzahl je Frau gab es zuletzt 1972 mit einer

TFR bei 1,73 Kinder je Frau. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert deutlich

gestiegen, so liegt die zusammengefasste Geburtenziffer im Freistaat im Jahr

2020 noch bei 1,55 Kinder je Frau. Ein Anstieg der TFR gegenüber dem Vorjahr

ist auch für jeden Regierungsbezirk sowie 73 der 96 kreisfreien Städte und

Landkreise erkennbar.

Schwaben weist mit 1,71 auf Ebene der Regierungsbezirke im Jahr 2021 die

höchste Kinderzahl je Frau auf. Der Landkreis mit der höchsten

zusammengefassten Geburtenziffer ist das oberpfälzische Neustadt a.d.Waldnaab1)

(2,00 Kinder je Frau), unter den kreisfreien Städten erzielt das schwäbische

Kaufbeuren den höchsten Wert (1,78 Kinder je Frau).

Fürth. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, steigt im Jahr 2021

neben der Zahl der Lebendgeborenen auch die zusammengefasste Geburtenziffer in

Bayern deutlich an und erreicht einen Wert von 1,61 Kindern je Frau. Im

Zeitraum von 2001 bis 2011 lag die TFR noch bei durchschnittlich 1,35 Kindern

pro Frau (niedrigster Wert 2006: 1,32; höchster Wert 2001: 1,37). Es folgt ein

kontinuierlicher Anstieg, der im Jahr 2016 mit 1,56 Kindern je Frau seinen

Höhepunkt erreicht. Von 2017 bis 2020 lag die zusammengefasste Geburtenziffer

in Bayern stabil bei 1,55 Kindern pro Frau. Ob der starke Zuwachs der TFR im

Jahr 2021 zufällig aufgetreten ist oder in einem zeitlichen Zusammenhang mit

der Corona-Pandemie steht und sich Eltern vor dem Hintergrund der Pandemie

früher beziehungsweise vermehrt für ein (weiteres) Kind entschieden haben, kann

nur durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen analysiert werden.

Ein Anstieg der TFR lässt sich sowohl gegenüber dem Vorjahr 2020 als auch im

langjährigen Vergleich in allen sieben Regierungsbezirken Bayerns feststellen.

Schwaben: 1,71 Kindern je Frau (2011: 1,38)

Niederbayern: 1,66 (2011: 1,36)

Unterfranken: 1,63 (2011: 1,32)

Oberpfalz: 1,63 (2011: 1,29)

Mittelfranken: 1,59 (2011: 1,33),

Oberbayern: 1,58 (2011: 1,39) und

Oberfranken: 1,55 (2011: 1,31).

Den stärksten Anstieg seit dem Jahr 2011 weist die Oberpfalz aus.

Auf Kreisebene weist 2021 der Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab1) mit 2,00

Kindern je Frau (2011: 1,24) die höchste zusammengefasste Geburtenziffer auf,

gefolgt vom Landkreis Straubing-Bogen mit 1,89 Kindern je Frau (2011: 1,41) und

Landkreis Oberallgäu mit 1,88 Kindern je Frau (2011: 1,38). Die niedrigsten

Werte verzeichnen die Universitätsstädte Passau mit 1,15 Kindern je Frau (2011:

1,08), Bayreuth mit 1,20 Kindern je Frau (2011: 1,08), Regensburg mit 1,23

Kindern je Frau (2011: 1,13) und Erlangen mit 1,25 Kindern je Frau (2011:

1,23).

Städte mit Universitäten haben zwar eine vergleichsweise junge Bevölkerung mit

vielen Frauen im fertilen Alter. Bei den meisten dieser Frauen liegt der Fokus

aber auf der Ausbildung oder dem Berufseinstieg. Entsprechend fällt die Anzahl

der Lebendgeborenen auf eine große Gesamtzahl an Frauen zwischen 15 und 49

Jahren, wodurch die TFR in diesen Städten relativ niedrig ist.

Wird die zusammengefasste Geburtenziffer im Freistaat getrennt für Frauen mit

deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit betrachtet, ergibt sich für das

Jahr 2021 folgendes Bild: Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit betrug

die zusammengefasste Geburtenziffer 1,54 Kinder je Frau (2011: 1,32); bei

Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 1,95 Kinder je Frau (2011: 1,70).

Die zusammengefasste Geburtenziffer ist ein Maß zur Beschreibung des aktuellen

Geburtenverhaltens und gibt an, wie viele Kinder eine Frau durchschnittlich in

ihrem Leben bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller

Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Kalenderjahr. Sie wird

auch totale Fertilitätsrate oder Gesamtfertilitätsrate (engl. Total Fertility

Rate; TFR) genannt.

Hinweis:

1) Die hohe zusammengefasste Geburtenziffer des Landkreises Neustadt

a.d.Waldnaab ist auch auf die dort stationierten US-Streitkräfte

zurückzuführen. Seit dem Jahr 2018 werden in der amtlichen Statistik teilweise

auch Geburten ausländischer Streitkräfte erfasst und können nicht mehr von den

übrigen Geburten unterschieden werden. Infolgedessen hat sich die Gesamtzahl

der - in der Geburtenstatistik ausgewiesenen - Geburten in Landkreisen mit

US-Streitkräften erhöht. Die ausländischen Streitkräfte selbst sind jedoch von

der Meldepflicht befreit. Infolgedessen werden bei der Berechnung der

zusammengefassten Geburtenziffer in diesen Landkreisen nicht alle zu den

Geburten beitragenden Mütter berücksichtigt, was zu einer Überschätzung der TFR

führt.

Quelle: Statistikamt Bayern, 11.10.2022