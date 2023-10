12 Millionen Euro Förderung für das Virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen (Ministerium f. Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen).

Gesundheitsministerium fördert dreijährige Aufbauphase der gemeinnützigen Trägergesellschaft. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das Virtuelle Krankenhaus mit 12 Millionen Euro. Mit der Übergabe des Förderbescheides durch den Arnsberger Regierungspräsidenten Hans-Josef Vogel kann die im September gegründete

Virtuelles Krankenhaus NRW gGmbH ihre Arbeit aufnehmen. Mit dem Virtuellen

Krankenhaus wird ein sektorenübergreifendes telemedizinisches Netzwerk als

Bestandteil der Regelversorgung geschaffen. Ein Jahr, nachdem der

Gründungsausschuss seine Arbeit aufgenommen hat, sind nun alle relevanten

Prozesse und Rahmenbedingungen definiert, um den Pilotbetrieb zu starten.

„Mit der Finanzierung der Trägergesellschaft setzen wir bei der Schaffung des

Virtuellen Krankenhauses eine neue Wegmarke. Nun gilt es, die geplanten

telemedizinischen Dienstleistungen aufzubauen und schrittweise

weiterzuentwickeln”, erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Damit

verbessern wir durch die Digitalisierung das Gesundheitswesen insgesamt.”

„Das virtuelle Krankenhaus ist ein zentraler Baustein in der medizinischen

Versorgung. Hohe fachlich-ärztliche Expertise, die nur an spezialisierten

Kliniken oder medizinischen Spitzenzentren vorgehalten werden kann, wird

digital zum Wohl der Patientinnen und Patienten im gesamten Land verfügbar

gemacht. Das Land schafft durch das virtuelle Krankenhaus zukunftsfähige

digitale Versorgungsstrukturen durch die Telekommunikation und die dazugehörige

elektronische Ausstattung behandlungsrelevanter Patientendaten”, so

Regierungspräsident Hans Josef Vogel.

Bereits einige Monate früher als geplant ist das Virtuelle Krankenhaus schon

Ende März mit einer Vorstufe gestartet. Mithilfe von Telekonsilen werden dabei

seither die infektiologische und intensivmedizinische Expertise der

Universitätskliniken Aachen und Münster bei Bedarf allen Krankenhäusern in

Nordrhein-Westfalen für die Behandlung von schwer an COVID-19 Erkrankten zur

Verfügung gestellt.

Nun werden sukzessive weitere Krankheitsbilder hinzukommen. Das Virtuelle

Krankenhaus startet in der Pilotphase mit den Indikationen Intensivmedizin,

Infektiologie, Herzinsuffizienz, seltene Erkrankungen und Lebermetastasen bei

kolorektalem Karzinom. Die im Gründungsausschuss beteiligten

Universitätskliniken werden diese Indikationen mit geeigneten Pilotanwendern in

Betrieb nehmen. Der Regelbetrieb wird anschließend schrittweise ausgebaut. Die

Übernahme des Virtuellen Krankenhauses in die Regelversorgung wird ebenfalls

schrittweise erfolgen. Für die erforderlichen Investitionen im IT-Bereich der

teilnehmenden Krankenhäuser und Expertenzentren stehen sowohl Landes- als auch

Bundesprogramme bereit.

Quelle: Ministerium f. Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 26.11.2020