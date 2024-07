3,4 Millionen Euro für Verbundprojekt: OP der Zukunft (UKSH).

Innovationen in Roboter-assistierter Chirurgie finden in Schleswig-Holstein ein neues Zuhause durch Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (REACT-EU). Die Roboter assistierte Chirurgie ist am Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) seit 2013 ein fest etabliertes Verfahren. Die chirurgischen

Fachdisziplinen sind in minimalinvasiven und Roboter-assistierten Verfahren unter dem Dach des Kurt-Semm-Zentrums eng vernetzt. Aktuell ist es gelungen, Fördermittel für ein Leuchtturmprojekt unter dem Titel „OP der

Zukunft“ zu einzuwerben. Der Projektverbund aus dem Kurt-Semm-Zentrum und der

Klinik für Nuklearmedizin des UKSH, der Technischen Fakultät (TF) der

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), der Vater Solution GmbH und der

MiE Medical Imaging Electronics GmbH wird mit insgesamt rund 3,4 Millionen Euro

mit REACT-EU Mitteln (EFRE) gefördert, um zwei hochinnovative technische

Lösungen zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr über diese Chance und erwarten von unserer Kooperation

nachhaltige Impulse für diese zukunftsträchtige OP-Methode“, sagt Prof. Dr.

Klaus-Peter Jünemann, Sprecher des Kurt-Semm-Zentrums. „Die Verbundpartner

danken insbesondere dem Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein für die

Auswahl und Unterstützung dieses Projektes sowie der WTSH (Wirtschaftsförderung

und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH) für die Projektbetreuung.“ Das

übergeordnete Ziel besteht darin, den OP sowie die damit verbundenen

Technologien und Methoden zukunftsfähig zu machen. Im Fokus des aktuellen

Vorhabens stehen zwei Teilprojekte, die das Operieren schon in absehbarer

Zukunft verbessern sollen: eine sogenannte Augmented Reality-Lösung für eine

noch zielgenauere und schonendere Tumorchirurgie und die Entwicklung eines

robotischen Assistenzsystems zur Optimierung der Arbeitsabläufe und des

Infektionsschutzes im OP.

Roboter-assistierte Chirurgie am UKSH

Roboter-assistierte Chirurgie basiert auf Telemanipulation, d.h. der Chirurg

oder die Chirurgin sitzt an einer Steuerkonsole, etwas entfernt vom

Operationstisch. Über zwei Bedienelemente für die Finger werden die

Instrumente, welche sich an speziellen Roboterarmen befinden, gesteuert. Das

Verfahren weist gegenüber der herkömmlichen offenen Chirurgie entscheidende

Vorteile auf: Durch die kleinen, endoskopischen Zugangswege der Instrumente

verkürzen sich die Heilungsdauer und damit die Dauer der Hospitalisierung um

bis zu 50 Prozent, Re-Operationen sind seltener; nicht zuletzt wird auch das

Infektionsrisiko zwischen Patient, Arzt und OP-Personal durch das „unblutige“

Operieren deutlich verringert. Diese Vorteile ermöglichen, dass auch unter

Pandemiebedingungen mehr Regelpatienten unter größtmöglicher Sicherheit

operiert werden können. Das OP-Verfahren ist seit 20 Jahren eine etablierte

Methode und gehört am UKSH in Kiel in Urologie, Allgemeinchirurgie und

Gynäkologie bereits zum Standard.

Augmented Reality im OP

Augmented Reality bedeutet so viel wie „erweiterte Realität“. Gemeint sind

Anwendungen, die dem Chirurgen bzw. der Chirurgin während der Operation

zusätzliche Informationen in das Live-OP-Bild einspielen. Der Operateur sieht

das OP-Gebiet stark vergrößert auf einem Monitor, der das Bild der endoskopisch

geführten, winzigen Kamera überträgt. „Das Problem hierbei: Die

Tumorinformationen aus der präoperativen Bildgebung (CT/MRT) sind schwer mit

den Live-Bildinformationen abzugleichen, z.B. wenn es darum geht, in der

Bildgebung angezeigte, tumorpositive Lymphknoten im OP-Gebiet wiederzufinden

und zu entfernen“, erläutert Prof. Jünemann. Dabei soll zukünftig eine Software

helfen, welche die auffälligen Areale aus der Bildgebung direkt im Live-OP-Bild

sichtbar macht bzw. dem Operateur eine Navigationshilfe wie etwa beim

Autofahren gibt. Was zunächst am Beispiel der Lymphknotenchirurgie bei

Prostatakrebs entwickelt und erprobt werden soll, kann zukünftig auch auf

andere chirurgische Fragestellungen übertragen werden.

Weltneuheit: robotische OP-Assistenz

Die zweite angestrebte Lösung betrifft einen zusätzliches robotisches System

für die OP-Assistenz. „Dieses wäre eine Weltneuheit“, sagt Prof. Jünemann.

Aktuelle Chirurgie-Roboter bestehen lediglich aus einem System, welches abseits

vom OP-Tisch über eine Konsole gesteuert wird. „Die OP-Assistenz steht hingegen

nach wie vor direkt am Patienten und arbeitet dem Chirurgen oder der Chirurgin

zu, indem er oder sie mit manuell geführten laparoskopischen Instrumenten Clips

setzt, Arterien beiseite hält oder Gewebe aus dem OP-Gebiet entfernt. Um diese

Arbeitsschritte ebenfalls präziser, ergonomischer und auch infektionssicherer

zu gestalten, soll ein Zweiarm-Assistenz-Roboter für OP-Assistenten entwickelt

werden“, so Jünemann. Die Herausforderung bestehe in der automatischen

Kollisionsvermeidung zwischen den Roboterarmen des Primärsystems und des

Assistenzsystems. Dafür müsse ein Computer die Position aller Roboterarme

laufend registrieren und Ausweichmanöver der Assistenzroboterarme erzeugen,

ohne dass der OP-Ablauf beeinträchtigt wird.

Auf dem Weg zum „OP der Zukunft“

„Unsere Projektideen sind sehr ambitioniert, das ist uns bewusst“, sagt Prof.

Jünemann, „doch sind wir sehr optimistisch, weil wir hochkarätige Fachleute aus

allen drei Fachbereichen der Technischen Fakultät gewinnen konnten, mit Prof.

Reinhard Koch und Prof. Thomas Meurer u. a. zwei ausgewiesene Experten in

Bildverarbeitung und Robotik.“ Insgesamt arbeiten fünf Arbeitsgruppen der

Technischen Fakultät mit an diesem Projekt, ergänzt durch die

Softwareentwicklungs- und Marktkompetenz von zwei renommierten Firmen aus

Schleswig-Holstein: der Vater Solution GmbH aus der Vater Gruppe und der MiE,

einem weltweit agierenden, familiengeführten Unternehmen auf dem Gebiet der

PET-CT-Bildgebung. Bei dem Vorhaben kommt ein neuartiger Chirurgie-Roboter

namens Dexter zum Einsatz, welcher von der Firma Distalmotion (CH) entwickelt

wurde. Das System ist schnittstellenoffen und bietet den Expertinnen und

Expertinnen eine optimale Plattform für die Entwicklung und Erprobung der

Innovationen.

Die Kooperation soll der Grundstein für eine weitere Entwicklung sein, sagt

Prof. Jünemann: „Ausgehend von diesen Vorhaben initiieren wir in Zusammenarbeit

mit dem Wissenschaftszentrum Kiel eine Forschungsplattform für Roboter

assistierte Chirurgie, die das Projekt ‚OP der Zukunft‘ weiter mit Leben

erfüllen soll. Unser Ziel ist es nachhaltig vorzugehen: Schleswig-Holstein, und

damit ist außer dem Standort Kiel auch der Lübecker Raum mit der dort

vorhandenen Expertise in Medizintechnik und Robotik gemeint, soll langfristig

als führender Standort in der High-Tech-Medizin etabliert werden.“

Quelle: UKSH, 30.12.2021