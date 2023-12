App soll OP-Vorbereitung erleichtern: Absetzen von Blut-Gerinnungshemmer vor Operation klären

App soll OP-Vorbereitung erleichtern: Ob und wann ein bestimmter Blut-Gerinnungshemmer vor einer Operation abgesetzt werden muss, könnten Ärzte und Patienten künftig per App klären (Uniklinik Freiburg).

Ob und wann ein bestimmter Blut-Gerinnungshemmer vor einer Operation abgesetzt werden muss, könnten Ärzte und Patienten künftig per App klären / 300.000 Euro Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung Operationsvorbereitung per App: Das soll

dank eines Projekts der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Freiburg möglich werden. Denn eine wichtige Frage der OP-Vorbereitung ist, ob und wann Medikamente abgesetzt werden müssen, die die Blutgerinnung beeinflussen. Diese Entscheidung ist aufgrund neuer

Wirkstoffe, sich kontinuierlich ändernder wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie unterschiedlicher Blutungsrisikogruppen der Eingriffe sehr komplex geworden.

Gemeinsam mit Forschern der Klinik für Kardiologie der Medizinischen

Universität Warschau (WUM) und Industriepartnern aus den Bereichen

Computer-Design und IT entwickeln die Freiburger Ärzte und Forscher nun eine

neue App, die Mediziner bei der Therapieentscheidung unterstützen und Patienten

aufklären soll. Die Entwicklung wird vom Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) im Rahmen der „Deutsch-Polnischen Kooperation zum

Technologietransfer in der Digitalen Wirtschaft“ (DPT) mit 300.000 Euro

gefördert.

Rund 65 Millionen Menschen in Europa nehmen Medikamente, die die Blutgerinnung

vermindern, etwa um das Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko zu senken. Anders

als früher müssen moderne Gerinnungshemmer oft erst kurz vor dem Eingriff

abgesetzt werden, manche sogar gar nicht.

App-Nutzer sollen zwischen Patienten- und Ärztemodus wählen können

„Aktuell wird die gerinnungshemmende Therapie oft zu früh vor dem Eingriff

beendet und die Medikamente mit zum Teil falschen Präparaten ersetzt. Das kann

zum Schaden der Patienten sein“, sagt Prof. Dr. Arkadiusz Miernik,

Geschäftsführender Oberarzt und Leiter der Sektion Urotechnologie der Klinik

für Urologie am Universitätsklinikum Freiburg.

Das Team um Miernik plant nun eine App mit einem Patienten- und einem

Ärztemodus. „Den Patienten möchten wir allgemeine Informationen rund um das

Thema medikamentöse Gerinnungshemmung und Operation zur Verfügung stellen,

eventuell auch als Video. Die Ärzte sollen konkrete, evidenzbasierte

Informationen zu den geläufigen Standards und eine Behandlungsempfehlung

erhalten“, erklärt Miernik.

Nutzerbedürfnisse von Anfang an berücksichtigt

Um die Wünsche und Bedürfnisse der späteren Nutzer von Anfang an zu

berücksichtigten, fand kürzlich ein Workshop in Freiburg statt, an dem neben

den Projektpartnern auch Klinik- und niedergelassene Ärzte, Pflegekräfte und

Patienten teilnahmen. „Die Rückmeldung der Beteiligten war sehr positiv.

Insgesamt zeigte sich, dass derartige Info-Apps heute besser angenommen werden

als normale Websites“, sagt Projektkoordinatorin Friederike Praus,

Wissenschaftlerin und Medizinerin in der Sektion für Urotechnologie der Klinik

für Urologie des Universitätsklinikums Freiburg.

Von den rund 100 Anträgen, die im DPT-Förderprogramm des BMBF eingereicht

wurden, wurden neun Projekte zur Förderung ausgewählt. Dabei erhielt das

Projekt CHASER (antiCoagulation Help App for SurgERy) die besten Bewertungen

aller Projekte „Besonders positiv wurde bewertet, dass unser Projektteam von

Anfang an Medizin-Fachleuten, Programmierern und Experten für digitale

Nutzer-Computer-Interaktion zusammenbringt. Das ist eine hervorragende

Grundlage für ein erfolgreiches Projekt“, so Dr. Philippe-Fabian Müller,

verantwortlicher Projektleiter der Sektion für Urotechnologie der Klinik für

Urologie am Universitätsklinikum Freiburg.

Quelle: Uniklinik Freiburg, 14.06.2019