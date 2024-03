Asklepios Klinik Schildautal Seesen setzt auf digitale Pflegedokumentation (Pressemitteilung).

Die Asklepios Klinik Schildautal Seesen hat ein neues, hochmodernes System der elektronischen Pflegedokumentation eingeführt – es ist ein Meilenstein im Zeitalter der Digitalisierung. Die Methode: Nach der umfassenden Begutachtung des Patienten bei der Aufnahme wird der individuelle Pflegebedarf nunmehr nicht mehr analog in Papierform, sondern

elektronisch im Computer erfasst, bewertet und durch Kennzahlen transparent und planbarer. Es gewährleistet alle pflegerelevanten Informationen und Diagnosen auf einen Blick, ermöglicht auch

die Dokumentation von Veränderungen. Gesundheitliche Veränderungen werden

dadurch bei Patienten schneller erkannt und Risiken vermindert. Weitere

Vorteile: umständliche Formulare entfallen und mögliche Fehler werden

vermieden. Die Pflegekräfte haben mehr Zeit für die Patienten, zugleich ist

eine effektivere, detaillierte Pflege- oder Maßnahmenplanung möglich.

18. Feb. 2021Ralf Nehmzow, Pressesprecher

BILD

Arbeiten mit dem neuen Pflegedokumentationssystem: v.l., Assistenzarzt Besmir

Suxha, sowie die examinierten Pflegekräfte Anna Borghoff und Sebastian Fränkel

© Asklepios

Das Projekt startete zunächst auf drei Stationen, soll aber ausgeweitet

werden. Zuvor waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell geschult

worden. Hochmoderne, neue Visitenwagen, ausgestattet mit entsprechendem

elektronischen Equipement, ergänzen das neue System.

„Wir freuen uns sehr, denn mit dem neuen Pflegedokumentations-System haben wir

in der Klinik ein neues Zeitalter bei der Pflege eingeleitet, und so sind wir

nun auch hier für die Zukunft bestens aufgestellt“, sagt Pflegdirektorin Ines

Mohr. „Es ist ein weiterer Meilenstein im dynamisch fortschreitenden

Digitalisierungsprozess. Die elektronische Dokumentation ist umfassend,

übersichtlich, schneller und noch sicherer“, erläutert sie. Und: „Mögliche

Fehler werden nun effektiver vermieden, und unsere Pflegekräfte und andere

Mitarbeiter werden zeitlich entlastet. Sie haben daher mehr Zeit für die

Patienten. Zudem können Patienten nun noch beruhigter sein, dass Veränderungen

ihres Gesundheitszustandes und Risiken noch schneller erkannt werden.“ Petra

Klages, Dokumentationsbeauftragte und Projektbetreuerin, sagt: „Es ist ein

wichtiger Schritt in die digitale Zukunft und erleichtert die tägliche Arbeit.

Denn dadurch lässt sich der Zustand des Patienten jederzeit erfassen und man

kann mit Maßnahmen gegebenenfalls schnell reagieren.“

Auch Regina Wand, Stationsleitung Station 14, freut sich: „Wir warten schon

darauf, dass das System auch auf unserer Station eingeführt wird, auch wir

werden qualitativ und quantitativ davon sehr profitieren“, sagt sie.

Das Szenario ist stets dasselbe: Wenn ein Patient stationär in der Klinik

aufgenommen wird, beginnen umfangreiche Maßnahmen rund um seine

medizinisch-pflegerische Betreuung. Ärzte und Pflege dokumentieren später

möglichst umfassend alle Maßnahmen – bisher geschah dies analog, das heißt, in

vielen Formularen musste die Informationen eingegeben werden. Das ändert sich

nun durch das neue System, bei dem alle Daten für den Pflegeprozess

elektronisch erfasst und ausgewertet werden. Es heißt: „ePA-AC“ (elektronisches

PflegeAssessment Acute Care) und LEP (Elektronische Leistungserfassung),

dahinter verbirgt sich die EDV-gestützte Pflegeanamnese, also die erste

Einschätzung, wie der Zustand des Patienten ist und im Verlauf der Zeit,

welche Maßnahmen für seine Behandlung getroffen werden müssen. Es bildet die

Grundlage für die beste Pflegeplanung: Alles wird zunächst in einem

umfassenden Gespräch mit dem Patienten ermittelt, eingeschätzt und dann nunmehr

elektronisch dokumentiert. Die wesentlichen Funktionen und Pluspunkte:

Fähigkeiten und Beeinträchtigungen eines Patienten werden gemessen und in

Punktwerten von 1 bis 4 erfasst, konkret funktionale und kognitive Kategorien

(z.B. Bewegung, Körperpflege, Ernährung, Bewusstsein). Indikatoren für

Risikofaktoren wie etwa Dekubitus (schlechtheilende Wunden), Sturz oder

Mangelernährung können hierbei schnell berücksichtigt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 18.02.2021