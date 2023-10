Asklepios-Klinik Weißenfels führt digitale Pflegeakte ein (Pressemitteilung).

Die Asklepios Klinik Weißenfels hat ein neues digitales System zur elektronischen Pflegedokumentation eingeführt. Dabei wird der individuelle Pflegebedarf der Patienten bei der Aufnahme und während des Aufenthaltes nicht mehr in Papierform, sondern elektronisch über mobile Terminals erfasst, bewertet und

durch Kennzahlen transparent und planbarer. Die digitale „Pflegeakte“ stellt alle pflegerelevanten Informationen und Diagnosen auf einen Blick dar und entlastet die Pflege bei der Dokumentation von Behandlungsdaten. So bleibt mehr Zeit für die Patienten. Hochmoderne, neue Visitenwagen,

ausgestattet mit dazugehörigen elektronischen Equipment, ergänzen das System.

Auf dem Bildschirm sind alle Patientendaten übersichtlich erkennbar

Der Prozess ist immer abgestimmt: Wird ein Patient stationär in der Klinik

aufgenommen, beginnen umfangreiche Maßnahmen rund um seine

medizinisch-pflegerische Betreuung. Diese Maßnahmen werden seitens der Ärzte

und Pfleger lückenlos dokumentiert – bisher in zahlreichen Papierformularen.

Die Klinik Weißenfels hat nun hierfür das neue System „epaAC“ (elektronisches

PflegeAssessment Acut Care) und LEP (Elektronische Leistungserfassung)

eingeführt: Alle für den Pflegeprozess relevanten Daten werden nunmehr

elektronisch erfasst und ausgewertet.

Neben der reinen Datenerfassung beinhaltet das System eine EDV-gestützte

Pflegeanamnese, sprich eine erste Einschätzung, wie der Zustand des Patienten

ist und welche Maßnahmen für seine Behandlung getroffen werden müssen. Vorteil

hierbei - Fähigkeiten und Beeinträchtigungen des Patienten können sofort

gemessen, erfasst und kategorisiert werden: So entsteht ein individuelles

Pflegeprofil mit funktionalen und kognitiven Kategorien (z.B. Bewegung,

Körperpflege, Ernährung, Bewusstsein). Auch Indikatoren für Risiken wie

Dekubitus, Sturz oder Mangelernährung können so direkt berücksichtigt werden.

„Mit der digitalen Pflegeakte haben wir in unserer Klinik ein neues Zeitalter

in der Pflege eingeleitet“, freut sich Thomas Pfennig, Pflegedirektor der

Asklepios Klinik Weißenfels. „Natürlich stand bei der Einführung der Nutzen für

unsere Patienten im Vordergrund: bessere Pflege, mehr Sicherheit auf Station,

mehr Zeit für die persönliche Betreuung. Doch auch unsere Pflegerinnen und

Pfleger wissen die Vorteile mittlerweile zu schätzen: Die hohe

Fehlersensitivität entlastet unsere Mitarbeiter, die Übersichtlichkeit macht

die Pflegeservices besser planbar und genauer umsetzbar. Das epaAC-System ist

damit ein wesentlicher Schritt in eine digitalere Zukunft und erleichtert die

tägliche Arbeit ungemein. Der Zustand des Patienten lässt sich jederzeit

erfassen und es kann mit Maßnahmen gegebenenfalls schnell gegengesteuert

werden.“

Quelle: Pressemitteilung, 29.03.2021