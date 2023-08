Asklepios und MEDIAN verknüpfen Entlass- und Belegungsmanagement-Plattformen (Pressemitteilung).

Anschluss der Plattform Asklepios Care-Bridge an die Belegungs-Plattform der MEDIAN Kliniken / Neue technische Schnittstelle ermöglicht reibungslosen Übergang aus der Akutversorgung in die Rehabilitation. Um die Schnittstelle an der Sektorengrenze zwischen Akut- und Rehabilitationsmedizin zu überwinden, gehen Asklepios, einer der größten

privaten Klinikbetreiber Deutschlands, und MEDIAN, der größte Betreiber von

Reha-Kliniken, innovative Wege. Auf medizinischer Ebene arbeiten die Kliniken

beider Unternehmen bereits seit Jahren eng zusammen, um Patienten nach ihrem

Krankenhausaufenthalt eine nahtlose rehabilitative Anschlussversorgung zukommen

zu lassen. Nun unterstützt dies ein technischer „Brückenschlag“: Care-Bridge,

das digitale Entlassmanagement von Asklepios, wird Anfang September mit der

Software des Zentralen Reservierungsservice (ZRS) der MEDIAN Kliniken

verknüpft. Durch diese Schnittstelle können Patienten künftig noch zügiger und

reibungsloser aus dem Akuthaus in die Rehabilitation bei MEDIAN weitergeleitet

werden. Besonderer Nebeneffekt: Die digitale Verknüpfung ist aus

Datenschutzperspektive durch eine verschlüsselte Ende-zu-Ende Datenübertragung

deutlich sicherer als das herkömmlich verwendete Fax oder eine E-Mail.

Schnelle, transparente und rechtssichere Kommunikation

„Mit Care-Bridge leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des

Gesundheitswesens, und wir sind stolz darauf, dass wir mit den MEDIAN Kliniken

nun einen weiteren großen Schritt in die Zukunft des Entlassmanagements gehen

können“, sagt Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co KGaA. Asklepios

hat Care-Bridge als innovatives „Allround-Programm“ entwickelt, um das

Entlassmanagement wesentlich effektiver und transparenter zu gestalten.

Care-Bridge vervollständigt die Patient Journey, denn Patienten profitieren

davon, dass sie nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch bei der Entlassung und

darüber hinaus bestens informiert und begleitet werden.

„Unsere Software ermöglicht dabei eine schnelle, transparente und rechtssichere

Kommunikation. Das Personal wird entlastet, die Fehlerquote reduziert – und wir

verzeichnen nach dem 2018 begonnenen Rollout in den Asklepios Kliniken eine

hohe Zufriedenheit bei allen Beteiligten“, so Kai Hankeln. Die innovative

Plattform wird auch anderen Klinikbetreibern angeboten, da es auf dem Markt

kein vergleichbares Produkt gibt, das die komplexen Prozesse des

Entlassmanagements derart umfassend dokumentiert und handhabbar macht.

Nahtloser Wechsel in die Wunschklinik

Die neue Schnittstelle zu MEDIAN schließt bisher bestehende Prozessbrüche im

Übergang von der Akutklinik in die Rehabilitationsklinik und erleichtert den

Prozess der Suche und Abwicklung einer Verlegung. So werden über Care-Bridge

gestellte Versorgungsanfragen künftig direkt in der Software des MEDIAN

Reservierungsservice angezeigt und können ohne weitere Zwischenschritte

bearbeitet werden. Für die Akutklinik bedeutet dies eine zeitgerechtere

Abverlegung, für die Rehaklinik eine besser planbare Aufnahme und damit eine

Reduzierung der Prozesskosten auf beiden Seiten.

„Durch die technische Verknüpfung unserer Häuser überwinden wir Sektorengrenzen

und schließen letzte Brüche im Übergang von der Akut- in die Reha-Versorgung“,

sagt Dr. Benedikt Simon, CDO bei MEDIAN über die Kooperation mit Asklepios.

„Dies entlastet sowohl die Mitarbeiter der Akut-Klinik als auch unsere

Beschäftigten bei der Aufnahme. In der Folge können diese sich noch stärker um

die inhaltliche Beratung bei der Auswahl der passenden Klinik kümmern – und so

profitieren letztlich die Patientinnen und Patienten am meisten.“

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe

steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren

Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung.

Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor 35 Jahren dynamisch

entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 160

Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller

Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen,

Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr

2019 wurden 2,5 Mio. Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns

behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 49.000 Mitarbeiter.

Über MEDIAN

Die MEDIAN Kliniken gehören zu den besten Reha-Kliniken Deutschlands mit einer

herausragenden Kompetenz bei Rehabilitation und Teilhabe. 2019 konnte sich zum

dritten Mal rund ein Drittel der Häuser auf vorderen Plätzen positionieren: 28

Spitzenplätze bei den Prüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung, 16

Auszeichnungen beim Ranking der F.A.Z. 2020 und 35 Siegerplätze unter den

besten Reha-Kliniken 2020 des FOCUS sowie zahlreiche Regionalpreise. Bekannte

Chefärztinnen und Chefärzte der MEDIAN Kliniken sind bei FOCUS als

Top-Mediziner Deutschlands gelistet. Rund 120 Kliniken und Einrichtungen,

18.500 Betten und Behandlungsplätze sowie ca. 15.000 Beschäftigte in 13

Bundesländern machen MEDIAN zum größten privaten Betreiber von

Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland.

Quelle: Pressemitteilung, 28.09.2020