Berliner Kliniken tauschen Patientendaten digital aus

Charité und Vivantes stoßen Ausbau ihrer plattformbasierten digitalen Vernetzung an (Pressemeldung).

Vor einem Jahr haben Charité Universitätsmedizin Berlin und Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH eine gemeinsame Infrastruktur zum digitalen Austausch strukturierter Behandlungsdaten in Betrieb genommen. Dieses Konzept der digitalen Vernetzung wird jetzt mit weiteren Kliniken in Berlin ausgebaut. Zehn

weitere Krankenhausträger mit zusammen 34 Klinikstandorten wollen sich an der Kooperation beteiligen. Mit Charité und Vivantes betreiben damit 12

Klinikunternehmen plattformbasierten Datenaustausch. Sie repräsentieren mehr

als drei Viertel der Klinikbetten in der Stadt - eine deutschlandweit

einzigartige Zusammenarbeit.

Bereits seit dem vergangenen Jahr können Mitarbeitende von Charité und Vivantes

gemeinsam auf medizinisch relevante Patientendaten wie etwa aktuelle

Laborwerte, Vitalzeichen oder schon früher erfasste allgemeine Gesundheitsdaten

zugreifen. Das erleichtert die Arbeit, verringert Fehler und verbessert die

Behandlungsqualität. Diese Vernetzung soll nicht exklusiv bleiben, denn sie

lebt von der Beteiligung möglichst vieler Kliniken.

Daher fand auf Initiative von Charité und Vivantes am 29. März dieses Jahres

ein Symposium zur digitalen Vernetzung der Berliner Kliniken unter

Schirmherrschaft der damaligen Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit,

Pflege und Gleichstellung (SenWGPG) und der Berliner Krankenhausgesellschaft

e.V. (BKG) statt. Bei dem Symposium wurden konkrete Anwendungsfälle besprochen

sowie technische und rechtliche Fragen geklärt.

Im nächsten Schritt verpflichten sich zehn beteiligte Klinikträger mit zusammen

34 Klinikstandorten in einem Letter of Intent (LOI) den Datenaustausch nach

gemeinsamen Standards in den Bereichen Notaufnahme, Fallkonferenzen und

Geriatrie voranzutreiben. So entsteht schrittweise eine gemeinsame, digitale

Infrastruktur in der Gesundheitsregion, die allen Kliniken offensteht und auch

auf Brandenburg ausgedehnt werden kann.

Hierbei steht stets die optimale, standortübergreifende Versorgung der

Patient*innen im Fokus: Relevante Informationen beispielsweise zu

Vorerkrankungen, Vitaldaten und Medikation, die in einem anderen Krankenhaus

zuvor erfasst wurden, können zur Fortsetzung der Behandlung sofort verwendet,

also wertvolle Zeit gespart und Mehrfach-Untersuchungen sowie wiederholte

Anamnesegespräche vermieden werden.

Die Kooperationspartner zum Projektstart sind :

Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee

Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin

Berliner Kliniken der Johannesstift Diakonie

BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin

DRK Kliniken Berlin

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

Jüdisches Krankenhaus Berlin

Park-Kliniken Berlin

Sankt Gertrauden-Krankenhaus

Vitanas Klinik für Geriatrie Berlin

Dazu erklärt die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege Dr. Ina

Czyborra: „Information ist ein Stoff, der sich vermehrt, wenn man ihn teilt.

Das gilt für die Wissenschafts- und Gesundheitsstadt Berlin ganz besonders. Ich

freue mich daher sehr, dass die Pionierarbeit von Charité und Vivantes nun von

weiteren Krankenhausträgern genutzt wird. Der digitale Austausch von

Patient*innendaten, der hier angestoßen wird, ist deutschlandweit wegweisend.

Ich hoffe, dass sich in naher Zukunft noch mehr Kliniken anschließen und wir

die digitale Vernetzung auch auf Brandenburg ausdehnen können.“

Quelle: Pressemeldung, 05.05.2023